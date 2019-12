Jakie zachowania dziecka mogą zwiastować poważne problemy?

Wielu rodziców zdaje sobie sprawę, że niektóre z największych wyzwań związanych z wychowywaniem dzieci mają miejsce w pierwszych latach życia malucha. Kiedy na przykład zbliżają się drugie urodziny, oznacza to etap poszukiwania niezależności wszelkimi możliwymi drogami.

Małe dzieci dopiero zaczynają rozumować. Testują swoje granice, eksperymentują ze swoją niezależnością i często doświadczają wielkich emocji, które jeszcze nie do końca są przez nie rozumiane. Często skutkuje to tym, że rodzice mają do czynienia z małymi tornadami, które są podatne na napady złości, wybredność w kwestii jedzenia, a równie często mają problemy ze snem.

Innymi słowy, niemowlę może być trudne zarówno dla rodziców, jak i innych dzieci. Ale do pewnego stopnia jest to całkowicie zdrowe zachowanie.

Jednak dla rodziców, którzy są wyczerpani i przytłoczeni sytuacją, może być to bardzo trudne. Istnieją pewne problematyczne zachowania, które mimo że normalnie są typowe, mogą stanowić o tym, że mamy do czynienia z czymś poważniejszym.

Czytaj także:

Które testy diagnostyczne możemy samodzielnie wykonać w domu?

(Nie)typowe zachowania dzieci, które mogą świadczyć o problemach

Czytaj także:

Jak wspomóc rozwój niemowlęcia? Ćwiczenia pokazuje fizjoterapeutka neurorozwojowa