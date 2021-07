Nic ci się nie chce? To wcale nie lenistwo! Odkryto przyczynę spadku motywacji

Nie tylko podczas letnich upałów szczególnie nie chce się nam pracować. Okazuje się, że spory wpływ na to ma sposób, w jaki masz mózg odbiera sygnały o tym, że czujemy się wyczerpani.

Najnowsze badania opublikowane na łamach „Nature Communications” wskazują, że istnieją aż dwa rodzaje zmęczenia – krótkotrwałe, które można przezwyciężyć po szybkim odpoczynku i długotrwałe, które sprawia, że nie mamy siły do pracy nawet jeśli zostanie nam za to oferowana jakaś nagroda.

Na tropie źródeł lenistwa, czyli... dlaczego czasem nie chce się nam nic robić?

Naukowcy poddali specjalnym testom komputerowym 36 młodych zdrowych ludzi i poprosili ich o podjęcie wysiłku fizycznego, za co oferowano im nagrodę pieniężną, a następnie przyjrzeli się dokładnie skanom MRI wykonanym za pomocą rezonansu magnetycznego głowy. W dalszej kolejności za pomocą specjalnego modelu matematycznego przeanalizowano ponad 200 różnych działań, które polecono wykonać badanym i sprawdzono, jak na to reagowały poszczególne obszary ludzkiego mózgu.

Badaczom udało się wykazać, że uczestnicy eksperymentów byli mniej skłonni do podejmowania się jakichkolwiek działań, jeśli ich mózg wysyłał sygnały świadczące o długotrwałym zmęczeniu. Wtedy nie mieli motywacji do wysiłku nawet jeśli mogliby na tym sporo zarobić. Zupełnie inaczej było, jeśli badanym towarzyszyło krótkotrwałe zmęczenie, które łatwo można było pokonać po chwilowym odpoczynku.

W płatach czołowych udało się zaobserwować zmiany świadczące o tym, w jakim tempie będziemy skłonni do podjęcia wysiłku i czy będziemy w stanie wykonać zadanie po krótkotrwałym odpoczynku, czy jesteśmy już tak zmęczeni, że nie będziemy zmotywowani do dalszych działań, nawet jeśli dostaniemy za to nagrodę.

Wykorzystaj wakacje do tego, by twój mózg odpoczął – potem będziesz mieć więcej sił do pracy

Uczeni są przekonani, że odkrycie, którego udało się im dokonać może w przyszłości znacząco wpłynąć między innymi na poprawę wyników sportowych podczas ważnych zawodów, a także może pomóc wielu innym osobom, które mają problem z chronicznym zmęczeniem lub z niewyjaśnionych przyczyn ciągle brakuje im motywacji do wykonywania tego, co powinni zrobić – zwłaszcza uczniom lub studentom. Warto zatem wykorzystać wakacje do tego, by nasz mózg dobrze wypoczął, dzięki temu możemy mieć więcej sił do dalszej pracy.

