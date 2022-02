Introwertycy są bardziej wrażliwi na alkohol, kofeinę i muzykę. Reagują mocniej także na inne bodźce

Introwertycy są powszechnie postrzegani jako osoby nieśmiałe lub antyspołeczne, co nie do końca jest prawdą. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych wskazują, że są to przede wszystkim osoby bardziej świadome swojego ciała i umysłu. Dlatego są skłonne do zauważenia swoich reakcji na przykład po spożyciu kofeiny.

W psychologii dokładnie opisano cechy, jakie odróżniają introwertyków od ekstrawertyków. Definicje obydwóch typów psychologicznych stworzył już w 1921 roku Carl Gustaw Jung. Co oznacza bycie introwertykiem? Bycie introwertykiem nie oznacza cechy charakteru ani temperamentu. Wysoka wrażliwość introwertyków wynika z innej budowy mózgu. Układ nerwowy introwertyków mocniej przetwarza bodźce i silniej na nie reaguje. To dlatego nadwrażliwe osoby są bardziej empatyczne, silniej reagują na sztukę, mocniej odczuwają stresy, głębiej śnią – wskazują autorzy badania. Okazuje się, że introwertycy są bardziej wrażliwi na stymulanty, takie jak kofeina, muzyka i alkohol. Jak introwertycy reagują na kofeinę? W badaniu opublikowanym w "Journal of Human Kinetics" przetestowano 42 uczestników (21 ekstrawertyków i 21 introwertyków), żeby sprawdzić, jak wpływa na nich działanie kofeiny. Okazało się, że wyższe dawki kofeiny prowadzą do większego pobudzenia fizjologicznego (np. zwiększonego tętna) u obu typów osobowości. Pobudzające działanie kofeiny różniło się jednak między introwertykami a ekstrawertykami, jeśli chodzi o wydajność w działaniu. Po spożyciu kofeiny, ekstrawertycy zauważali poprawę wydajności w pracy, u introwertyków natomiast pobudzenie wpływało na pogorszenie wydajności. Jak introwertycy reagują na alkohol? Badania wykazały, że introwertycy, jako osoby bardziej wrażliwe na otoczenie i bodźce interpersonalne mogą być bardziej skłonne do sięgania po alkohol, aby poradzić sobie z dyskomfortem społecznym, złagodzić lęk lub dopasować się do otoczenia. Zauważono również, że w porównaniu z ekstrawertykami, introwertycy mają mniej receptorów dopaminy, czyli jednego z tzw. hormonów dobrego samopoczucia. "Podczas gdy podwyższony poziom dopaminy może pozwolić poczuć się bardziej podekscytowanym i wyjść ze swojej skorupy u introwertyka może wywołać uczucie niepokoju, przytłoczenia i nadmiernej stymulacji" – napisano. Wrażliwość na muzykę Porównując w badaniu reakcje introwertyków i ekstrawertyków na muzykę i hałas w tle, wykazano, że ekstrawertycy pracowali przy cichej muzyce w tle, dwa razy częściej niż introwertycy. O ile u ekstrawertyków słuchanie muzyki nie miało wpływu na wydajność w pracy, u introwertyków zaobserwowano jej pogorszenie. Sprawdź, czy masz cechy introwertyka Cenisz sobie prywatność?

Lubisz spędzać czas w samotności, ale nie czujesz się samotny?

Lepiej pracuje ci się w samotności?

Nie jesteś osobą rozmowną?

Każdą decyzję musisz dokładnie przemyśleć?

Aby się skoncentrować, musisz przebywać w ciszy?

Jesteś dobrym słuchaczem, ale nie lubisz publicznie się wypowiadać?

Lubisz gdy ktoś docenia twoją pracę? Jeśli odpowiesz na 6 z poniższych 8 pytań twierdząco, możesz podejrzewać, że jesteś lub masz do czynienia z introwertykiem.

