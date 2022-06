Czego tak naprawdę boją się mężczyźni? Sprawdź, co mówią najnowsze badania

W 2019 roku zaburzenia lękowe zdiagnozowano u ponad 300 milionów ludzi na całym świecie. Najczęściej cierpią na nie dzieci i młodzież: aż 58 milionów. Stwierdzono również, że kobiety odczuwają lęk częściej niż mężczyźni lub częściej się do tego przyznają. W Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku 23,4 proc. badanych kobiet i 14,3 proc. mężczyzn potwierdziło, że odczuwają stany lękowe.

Mężczyźni odczuwają lęk inaczej niż kobiety

Naukowcy odkryli, że mężczyźni inaczej odczuwają lęk silniej niż kobiety. Częściej też uczuciu lęku towarzyszą objawy fizyczne, takie jak:

Stwierdzono również, że mężczyźni, którzy doświadczają uczucia lęku, nie są w stanie zapanować nad tym stanem i uwolnić się od niego. Niektórym towarzyszy przez całe życie.

Jak mężczyźni radzą sobie z emocjami?

Badania wskazują, że mężczyźni inaczej radzą sobie z emocjami niż kobiety. Starają się rozwiązać problem sami, podczas gdy kobiety szukają wsparcia i zgłaszają się po pomoc do specjalisty. Aby zapanować nad lękiem, mężczyźni szukają na własną rękę leków psychotropowych, ale też starają się rozładować napięcie, sięgając po alkohol czy papierosy.

„Zdarza się, że mężczyźni wybierają najgorszy możliwy scenariusz, aby zmniejszyć lub kontrolować doświadczenie i objawy lęku, przyjmują na własną rękę leki, uciekają w nałogi” – uważa dr Derek Griffith, dyrektor Center for Men's Health Equity.

Zdaniem tego specjalisty sposób, w jaki dorośli radzą sobie z emocjami sytuacjach, ma źródło w wychowaniu. Dziewczęta częściej skupiają się na swoich odczuciach niż chłopcy, są też bardziej uspołecznione, przez co łatwiej im mówić o swoich problemach i zwracać się o pomoc w ich rozwiązaniu, a co za tym idzie łatwiej uzyskiwać kontrolę nad emocjami. Niechęć mężczyzn do szukania pomocy w przypadku odczuwania lęku może też wynikać z tego, że mężczyźni obawiają się stygmatyzacji i ośmieszenia, negatywnej opinii środowiska. Często też wskazują, że nie wierzą w skuteczność tego typu pomocy oraz terapi. Zdaniem dr Griffitha jest to dużym błędem.

Czytaj też:

Witamina B2: właściwości i rola w organizmie