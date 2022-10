Chcesz być silny psychicznie? Tacy ludzie wygrywają

Masz wiedzę, wykształcenie, marzysz o tym, żeby zająć kierownicze stanowisko. Zastanawiasz się, co stoi na przeszkodzie. Może brakuje ci pewnych cech psychicznych, które sprawiają, że otoczenie będzie postrzegać cię, jako osobę silną psychicznie. Psycholodzy wskazują, że osoby silne psychicznie cechuje odporność na stres, łatwiejsza adaptacja zmian. Dzięki tym cechom te osoby z powodzeniem mogą odnaleźć się w niemal każdej sytuacji.

Trenuj swoją siłę psychiczną

Okazuje się, że siłę psychiczną można wytrenować. Możemy skorzystać z pomocy terapeuty, ale też pracować sami nad charakterem. Psychologowie opracowali listę cech charakteru, nad którymi trzeba pracować, by stać się silnym psychicznie.

Lista cech osoby silnej psychicznie:

Asertywność

Staraj się być asertywny. Zacznij śmiało wyrażać swoje poglądy. Nie przejmuj się, jak to ocenią inni. Naucz się odmawiać, jeśli uważasz, że zaniedbujesz przez to własne interesy.

Dystans

Spójrz na pewne sprawy z dystansu i nie daj się ponieść emocjom. Staraj się z godnością przyjmować krytykę i wyciągać z niej wnioski.

Wrażliwość

Wrażliwość to również cecha to cecha, która wyróżnia osoby silne psychicznie. Nie jest oznaką słabości. Wrażliwe osoby potrafią mówić o swoich potrzebach, wrażeniach i odczuciach. To ułatwia im komunikację ze światem.

Poczucie własnej wartości

Bądź przekonany o swojej wartości i nie szukaj potwierdzenia u innych. Nie przejmują się opiniami osób trzecich i nie bierz sobie ich do serca.

Otwartość na zmiany

Nie bój się zmian, są nieuniknione. Traktuj je jak wyzwania, którym musisz sprostać. Zmiany są po to, żebyśmy mogli się rozwijać.

Szacunek

Miej szacunek do siebie. Staraj się zdefiniować, co jest ci potrzebne do szczęścia i rozwoju. Trzymaj się wyznaczonych zasad.

Akceptacja przeszłości

Zaakceptuj przeszłość, nawet jeśli jest dla ciebie bolesna. Staraj się oswoić i przerobić traumy. Dzięki temu nikt nie będzie w stanie cię zranić i sprawić, że otworzy się w tobie jakaś niezabliźniona rana. Jeśli to zbyt trudne dla ciebie, skorzystaj z pomocy specjalisty.

