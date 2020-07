Wyznaczanie własnych granic kluczem do zdrowia psychicznego. Jak je skutecznie egzekwować?

Ustalenie i egzekwowanie własnych granic może być dość trudne, szczególnie jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłeś. Bez nich narażasz się jednak na ryzyko, że będziesz wykorzystany, źle traktowany i otoczony niewłaściwymi ludźmi. Zanim zaczniesz poprawnie definiować granice, musisz zrozumieć swoje potrzeby i prawa. Oto kilka przykładów:

Prawo do prywatności

Prawo do szacunku

Prawo do porażki i uczenia się na porażce

Prawo do przeciwstawienia się nieuzasadnionym oczekiwaniom

Prawo do mówienia „nie” wolnego od poczucia winy

Prawo do równie ważnych potrzeb jak wszyscy inni

Jak egzekwować własne granice?

Kiedy egzekwujesz granice, musisz być asertywny, aby być traktowanym poważnie. Pamiętaj jednak, że asertywność nie jest czymś złym. Najlepiej jest użyć wyrażeń takich jak „czuję się…”, „chciałbym…” lub „nie lubię…”, w przeciwieństwie do oświadczeń oskarżających. Twoim celem jest skuteczna komunikacja, a nie walka.

Oto niektóre przykłady pozytywnej asertywności w wyznaczaniu granic:

Czułam się nieswojo, kiedy żartowałeś i żałuję, że nie żartujesz na ten temat wokół mnie.

Jestem przytłoczony, gdy każdy szczegół mojego dnia jest zaplanowany w ten sposób. Potrzebuję trochę miejsca na improwizację, żeby się nie stresować.

Nie lubię, kiedy mnie tam dotykasz bez pytania. Najpierw zapytaj o zgodę.

Potrzebuję teraz trochę czasu dla siebie. Wróćmy do tego za pół godziny.

Oto niektóre przykłady nieefektywnego przekazywania granic:

Trzymaj ręce z dala od mojej szafki!

Rujnujesz mi cały dzień, a ja nie chcę już być przy tobie.

Jak śmiesz brać to bez pytania!

Moi inni przyjaciele nigdy mi tego nie robią!

Jesteś taki irytujący i niefrasobliwy.

Dla wielu ludzi poczucie winy często może się zakorzenić, gdy po raz pierwszy próbują egzekwować granice. Możesz odczuwać strach przed reakcją innych, czuć się winnym za asertywność lub wątpić w ważność swoich ograniczeń. Spójrz na to w dobry sposób: zasługujesz na prawo do komfortu i bezstresowych relacji oraz na szacunek. Wymagaj podstawowego szacunku i broń się, bo jesteś tego wart. Pamiętaj, że ludzie, którzy naprawdę cię kochają, troszczą się o ciebie i zasługują na to, aby mieć cię w życiu, to ci, którzy będą szanować twoje granice. Zacznij zastanawiać się, jakie są twoje granice, a później podziękujesz sobie.