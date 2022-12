Pomagasz innym? Możesz sobie szkodzić! Dowiedz się, dlaczego empatia nie zawsze służy zdrowiu

Każdego dnia spotykamy się z cierpieniem oraz niesprawiedliwością losu. Bycie dobrą osobą jest równoznaczne z pomaganiem drugiemu człowiekowi w sposób, który jest dla nas osiągalny. Kluczem we wzajemnych relacjach pomiędzy osobą pomagającą i osobą, która oczekuje pomocy, jest wzajemne zrozumienie. Bardzo często zdarza się, że osoby empatyczne pomagają na siłę, starając się zbawić świat i podporządkować go swojej wizji. Niestety, każda przesada jest szkodliwa. Jeżeli naprawdę chcesz pomagać innym, zadbaj o siebie i naucz się odpuszczać, jeżeli ktoś nie chce twojej pomocy lub korzysta z niej w niewłaściwy sposób.

Dlaczego pomagasz innym, zapominając o sobie?

Pomaganie innym to szlachetna cecha. Czasami jednak bycie dobrym dla innych powoduje, że nieświadomie narażamy się na cierpienie. Dlaczego tak się dzieje? Psychologowie często szukają przyczyny naszego zachowania w okresie dzieciństwa, który kształtuje charakter i ma ogromny wpływ na sposób postępowania w dorosłym życiu.

Trudne relacje z bliskimi oraz otoczeniem w okresie dzieciństwa mogą prowadzić do utrwalenia pewnych zachowań, które powielamy w dorosłym życiu. Przykładem może być dorastanie w rodzinie z problemem alkoholowym, które sprawia, że dziecko przyjmuje różne role. Jedną z nich jest dysfunkcyjna rola bohatera, który stara się za wszelką cenę i kosztem samego siebie pomagać innym. Z dziecka bohatera wyrasta dorosły, który poprzez pomoc osobom ze swojego otoczenia, stara się podnieść poczucie własnej wartości.

Pomaganie jest dobre, ale...

Okazując miłość poprzez pomaganie, możemy nieświadomie szkodzić osobie, która potrzebuje pomocy, a także szkodzić samemu sobie, bo ciągłe bycie wsparciem dla innych, może nadmiernie nas obciążać. Niestety, nie każdy chce żyć zgodnie z naszą wizją oraz przyjąć pomoc, którą bezinteresownie ofiarujemy, co skutkuje pogarszaniem się formy psychicznej „pomagacza”, a także nie służy osobie, która w niewłaściwy sposób korzysta z pomocy.

Czasami trzeba odpuścić...

Akceptacja sposobu życia i postępowania otaczających nas osób pozwala uniknąć nawiązywania toksycznych relacji. Warto po raz kolejny posłużyć się przykładem problemu alkoholowego, którego za osobę uzależnioną nie rozwiążą rodzice, żona, mąż oraz dzieci. Otoczenie osoby uzależnionej może pomóc w wyjściu z nałogu, ale kluczem do życia w trzeźwości, jest chęć do zmiany, którą osoba z chorobą alkoholową wprowadzi w życie. To samo tyczy się wielu innych sytuacji, w których osoby empatyczne ofiarują swoją bezinteresowną pomoc, jednak nie od nich zależy przyszłość osoby, która tę pomoc otrzymuje.

Jeżeli pomagając innym, odczuwasz narastające napięcie i stres, zaczynasz wątpić w swoje siły i możliwości, to pomyśl o sobie. Sposobem na dotarcie do swojego wnętrza i zadbanie o własne potrzeby jest np. medytacja. W odzyskaniu dobrego samopoczucia pomagają również afirmacje, codzienna aktywność fizyczna, kontakt z naturą oraz prowadzenie dziennika, w którym zapisywane są odczucia i przemyślenia.

Podsumowując, nie możesz ciągle pomagać innym, zapominając, że ty także masz swoje potrzeby i musisz zadbać o zdrowie fizyczne i psychiczne. Bądź dla innych oparciem, pomagaj osobom, które potrafią z twojej pomocy korzystać. Nie daj się wykorzystywać i zaakceptuj to, że nie każdy chce żyć zgodnie z twoją wizją i porządkiem świata.

Czytaj też:

Od 16 lat badała szczęście. Doszła do zaskakujących faktów na temat mózguCzytaj też:

Tęsknota pokazuje, co dla nas ważne. Co robić, gdy zaczyna rządzić naszym życiem?