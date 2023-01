Psycholog skomentował kłótnię Harry'ego i Willama. Dał 5 ważnych porad

`Na dworze królewskim w Wielkiej Brytanii atmosfera jest napięta. Po publikacji serialu „Harry i Meghan”, a także książki „Spare” wybuchł skandal, którego nie da się zatuszować. Książę Harry jasno i wyraźnie oskarża rodzinę królewską, a przede wszystkim starszego brata i następcę tronu księcia Williama oraz swojego ojca króla Karola III, o złe traktowanie Meghan i o uczynienie z jej życia piekła. Wylewnie opowiedział również w książce, jak książę William zaatakował go w 2019 roku i „powalił na ziemię”, powtarzając negatywne opinie prasy o księżnej Sussex.

Serial dla Netflixa księcia Harry'ego, a także publikacja książki, to pierwsze tak obfitujące w szczegóły intymne relacje członka rodziny królewskiej od pamiętnego wywiadu księżnej Diany w BBC w 1995 roku. Mimo że książę Harry podkreślił, że chciałby pogodzić się z ojcem i bratem, wydaje się, że nie ma na to szans.

Relacje między rodzeństwem

Kłótnia braci, która toczy się na oczach całego świata, dla psychologów jest punktem wyjścia do rozważań na temat relacji między rodzeństwem. Często są one skomplikowane, ale wydaje się, że szczególnie trudne są wtedy, gdy mamy do czynienia z rodzeństwem płci męskiej. Rywalizacja jest zjawiskiem naturalnym, które występuje właściwie od początku wspólnej koegzystencji. Małe dzieci najpierw walczą o uwagę i miłość rodziców, później o pozycję w szkole, poważanie wśród kolegów, wreszcie o lepszy start w dorosłe życie.

Jeśli kontakty w rodzinie są szczere i życzliwe, z czasem rywalizacja ta powinna wygasnąć, a przynajmniej schować się pod płaszczem emocjonalnej bliskości, wsparcia i przyjaźni. Brat czy siostra to najbliższy nam członek rodziny, krew z krwi, z którym łączy nas nie tylko wspólna genów, ale i przeżycia oraz wspomnienia z dzieciństwa i okresu dojrzewania. Nie zawsze jednak udaje się rywalizację pokonać. Zdarza się i tak, że uczucie złości czy niezrozumienia zaczyna narastać, zwłaszcza gdy rodzice faworyzują jedno z rodzeństwa, gdy lepiej mu się wiedzie lub – jak w przypadku księcia Harry'ego i księcia Williama – gdy jedno z rodzeństwa ma do odegrania rolę ważniejszą od drugiego.

Jak często zdarzają się konflikty między rodzeństwem?

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez dra Karla Pillemera w 2019 roku na Cornell University, około 27 procent populacji doświadcza wyobcowania w rodzinie. Zdarza się, że poczucie krzywdy i niesprawiedliwości jest tak silne, że prowadzi do rozpadu więzi rodzinnych. Wpływa to na kondycję psychiczną i może zaważyć na wielu aspektach życia. Brat czy siostra to osoby, których możemy tymczasowo nie lubić lub nie tolerować, ale które są obecne w naszym życiu aż do końca. Jak słusznie zauważają psycholodzy, jest to jeden z najtrwalszych i najdłuższych związków w naszym życiu. Warto zrobić wszystko, by relacje te były, jeśli nie bliskie, to chociaż poprawne. Tak, by nie wpływały negatywnie na nasze samopoczucie, samoocenę i zdrowie psychiczne.

Co zrobić, by naprawić relację z rodzeństwem?

Konflikt z rodzeństwem, niezależnie od tego, jak bardzo jest zaawansowany, zawsze można próbować rozwiązać. Oczywiście, jest to dużo łatwiejsze, gdy nie jest się członkiem rodziny królewskiej, a batalia rodzinna nie toczy się na oczach całego świata. Co warto zrobić?

Być szczerym – warto otwarcie przyznać bratu lub siostrze, co nas męczy lub z czym mamy problem. Taka rozmowa zazwyczaj jest trudna emocjonalnie i może początkowo zaostrzyć konflikt, ale po wyrzuceniu z siebie pretensji może otworzy również pole do porozumienia

Ustalić wzajemne oczekiwania – w czasie rozmowy warto podkreślić, na czym nam zależy i opisać, jakie są nasze pragnienia dotyczące wspólnych kontaktów w przyszłości

Ćwiczyć aktywne słuchanie – ważnym elementem pracy nad poprawą wzajemnych relacji jest ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania. Wysłuchaj brata lub siostry, starając się nie osądzać go i mu nie przerywać

Znaleźć to, co was zbliża – zamiast skupiać się na tym, co was różni, poszukajcie tego, co was łączy. Może to wspólne upodobania kulinarne, może pasja lub zawód?

Skorzystajcie z terapeuty rodzinnego – wspólna praca z psychologiem może pomóc rozwiązać konflikty i nauczyć skutecznej komunikacji

