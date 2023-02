Jakie są objawy depresji u mężczyzn? Zwróć uwagę na te symptomy

Depresja to poważna choroba, która może doprowadzić do śmierci. Mężczyźni są mniej skłonni do okazywania emocji, co może utrudniać dostrzeżenie pierwszych objawów depresji. Skutkuje to późniejszym zdiagnozowaniem choroby, która może wejść w zaawansowane stadium. Znając bliskie nam osoby, możemy jednak zauważyć, że coś jest nie tak. Nie należy bagatelizować zmiany zachowania, która sprawia, że pełna życia osoba z dnia na dzień jest bardziej zamknięta i wycofana.

Wielu mężczyzn unika mówienia o swoich problemach emocjonalnych i jest to często związane z przekonaniem, że prawdziwy mężczyzna musi być silny i sam rozwiązywać wszystkie problemy.

Jak objawia się męska depresja?

Każdy mężczyzna jest inny i w nieco inny sposób może reagować na obniżony nastrój. Jak podaje Power of Positivity: „mężczyźni i kobiety czasami wykazują różne objawy depresji. Mężczyźni mają tendencję do maskowania swoich emocji, podczas gdy kobiety wyrażają je swobodniej. Prowadzi to do tego, że mężczyźni pozostają niezdiagnozowani”.

Wyodrębniono kilka symptomów, które mogą, ale nie muszą, wskazywać na depresję. Wielu mężczyzn stara się rozwiązać swoje problemy w nietypowy sposób, np. szukając pocieszenia w używkach lub izolując się od bliskich. Do najczęstszych objawów męskiej depresji zaliczamy m.in.:

nasilające się problemy ze snem, które przeobrażają się w bezsenność;

nawracający ból głowy i ból pleców, które nie są związane z infekcją bądź urazem;

coraz częstsze sięganie po alkohol;

eksperymentowanie z narkotykami;

brak chęci i motywacji do działania;

niezdecydowanie, które sprawia, że mężczyzna przestaje podejmować decyzje, przerzucając odpowiedzialność na innych;

brak ochoty na seks oraz pojawiające się nagle zaburzenia funkcji seksualnych;

brak apetytu lub nadmierny apetyt;

niechęć do wykonywania obowiązków zawodowych oraz mniejsza wydolność w pracy;

rezygnacja z kontaktów towarzyskich i izolowanie się od otoczenia.

Objawem nasilającej się depresji, nie tylko u mężczyzn, jest zaprzestanie dbania o siebie. Osoby chore przestają zwracać uwagę na to, w jaki sposób są ubrane, nie dbają o higienę i nie przejmują się, co inni o nich pomyślą. Choroba może przebiegać przez długi czas z niewielkim nasileniem objawów, jednak nie należy bagatelizować sygnałów alarmowych, które mogą wskazywać na obniżenie nastroju.

Co zrobić, gdy podejrzewamy depresję u naszych bliskich

Najważniejsze, co powinniśmy zrobić, to otoczyć osobę chorą opieką i wsparciem. Zdawkowe „weź się w garść” nie wystarczy – wręcz przeciwnie – może jedynie pogorszyć sytuację. Bardzo ważna jest spokojna rozmowa, która pozwoli ocenić sytuację.

Najważniejsze to skłonić osobę, której stan emocjonalny budzi nasze wątpliwości, do wizyty u lekarza, bo objawy wskazujące na depresję, mogą także być objawami innych schorzeń. Depresja to podstępna choroba, która może dotknąć każdego z nas – niezależnie od tego, jakie życie prowadzimy.

