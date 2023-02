Ciągle myślisz o swoim byłym? Sprawdź, dlaczego tak się dzieje!

Z psychologicznego punktu widzenia ciągłe myślenie o partnerze lub partnerce po rozstaniu może być związane z naszą osobowością. Romantycy mogą postrzegać byłego partnera jako miłość życia, która zdarza się tylko raz. Również nostalgiczni, skłonni do rozmyślań ludzie często popadają w zbyt intensywne myślenie o byłym. W praktyce jednak każdy z nas może popaść w to błędne koło, nie mogąc ruszyć dalej ze swoim życiem.

Co powoduje, że nie można zapomnieć o skończonym związku?

– W związkach istnieje wiele doświadczeń wiążących, które mogą emocjonalnie scementować partnerów i sprawić, że rozstania będą trudne do zniesienia w perspektywie krótko i długoterminowej – mówi psycholog kliniczny dr Carla Marie Manly, autorka książki Date Smart: Transform Your Relationships and Love Fearlessly.

Przyczyną ciągłego myślenia o byłym partnerze mogą być związane ze związkiem wspomnienia, zarówno te dobre, jak i złe. Co więcej, na nasze funkcjonowanie po rozstaniu, mogą wpływać indywidualne cechy osobowości, a także temperament.

Przyczyny ciągłego myślenia o byłym partnerze lub partnerce możemy podzielić na dwie grupy.

W pierwszej z nich znajdują się cechy naszej osobowości, które sprawiają, że:

• ciągle analizujemy sytuację, starając się znaleźć np. dowód swojej winy oraz zadajemy sobie pytanie „co by było, gdyby”...,

• nadmiernie przywiązujemy się do partnera lub partnerki, stając się zależnym od drugiej osoby,

• do głosu dochodzą traumy z przeszłości i wspomnienia, które są związane z rozstaniem.

Oprócz cech charakteru, na ciągłe myślenie o zakończonym związku, mogą wpływać także inne czynniki np.:

• zaskoczenie decyzją o rozstaniu i brak wcześniejszego kryzysu w związku,

• doświadczenie krzywdy ze strony partnera i brak przeprosin,

• wykluczenie np. z grupy wspólnych przyjaciół z powodu zerwania.

Co zrobić, aby uwolnić się od myśli o byłym partnerze lub partnerce?

Każdy rozdział naszego życia musimy zamknąć w swojej głowie. Pomaga w tym akceptacja targających nami uczuć oraz faktu, że dana relacja definitywnie się zakończyła.

Jeżeli dwoje ludzi łączą wspólne interesy lub dzieci, to dla poprawy wzajemnych relacji, trzeba przede wszystkim, ustalić zasady „wspólnego” życia, które ułatwią niezbędne kontakty, a także nie będą powodowały rozdrapywania starych ran.

Jeżeli możemy całkowicie odciąć się od byłego partnera lub partnerki, to przynajmniej nie szukajmy okazji do spotkań oraz rozmowy, a także przestańmy śledzić życie niegdyś bliskiej nam osoby w mediach społecznościowych.

Ważne, aby maksymalnie skupić się na sobie. Myślenie o przeszłości utrudnia nam budowanie nowych, zdrowych relacji, co jest w tym przypadku tylko naszą stratą.

