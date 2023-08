Sprawdź, czy jesteś narcyzem. Test tylko dla odważnych

Prawie każdy słyszał o narcyzie w szkole podstawowej na lekcji języka polskiego. Termin ten wywodzi się bowiem z mitologii greckiej. Nawiązuje do opowieści o pięknym młodzieńcu, który – dzięki swojej niebywałej wręcz urodzie – rozkochiwał w sobie wszystkie leśne nimfy. Żadna z nich nie zagrzała jednak miejsca w jego sercu. Przystojniak uwielbiał bowiem jedynie łowy. Do czasu. Pewnego dnia chłopiec spojrzał bowiem w lustro wody i ujrzał w nim swoje odbicie. Ta chwila zmieniła wszystko. Narcyz zakochał się w sobie. Od tej pory codziennie patrzył w toń strumienia i podziwiał to, co widzi. Świat przestał dla niego istnieć. Nic innego się już nie liczyło. W końcu umarł z tęsknoty za nieosiągalną miłością, a na jego grobie wyrósł kwiat z białymi płatkami i złotym sercem. Roślinę nazwano narcyzem.

Skąd bierze się narcyzm?

A czym jest sam narcyzm? To pewien zespół cech osobowości, które znacząco wpływają na sposób, w jaki dana osoba zachowuje się w życiu codziennym, w domu i pracy. Rzutuje na jej relacje z najbliższym otoczeniem (znajomymi, przyjaciółmi, rodziną etc.). U źródeł narcyzmu leżą najczęściej doświadczenia wyniesione z dzieciństwa i wczesnej młodości, a także model wychowania stosowny przez rodziców. Jeśli opiekunowie dziecka robią wszystko, co w ich mocy, by spełnić każdą potrzebę swojej pociechy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wyrośnie ona na narcyza. Podobne ryzyko występuje również wówczas, gdy maluchowi poświęca się zbyt mało uwagi. Trudno więc jednoznacznie stwierdzić, co przyczynia się do powstania narcyzmu. Składa się nań wiele rozmaitych czynników: wychowawczych, środowiskowych, a także genetycznych.

Rozwiąż test – sprawdź, czy jesteś narcyzem

Nasuwa się jeszcze jedno pytanie: jak zachowuje się narcyz i co go charakteryzuje? Możesz się o tym przekonać, rozwiązując nasz test. Sprawdź, czy masz w sobie coś z mitycznego młodzieńca zakochanego w swoim odbiciu.

QUIZ:

Czy jesteś narcyzem?Czytaj też:

