Bliżej ci do empatii czy egocentryzmu? Zrób prosty test

Słowo „empatia” wywodzi się od greckiego wyrażenia „empátheia”, co można przetłumaczyć jako cierpienie. Czy zatem można wysnuć wniosek, że człowiek empatyczny nieustannie zmaga się z bólem? W żadnym razie. Nie da się jednak ukryć, że osoby z przywołaną cechą charakteru odczuwają różnego rodzaju emocje znacznie silniej niż inni.

Rozwiąż test – sprawdź, czy jesteś empatyczny?

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat zachowań i reakcji osób empatycznych? Nic prostszego. Przygotowaliśmy krótki test, który pozwoli ci rozwiać wątpliwości i lepiej poznać samego siebie. Jesteś gotowy? W takim razie zaczynamy.

QUIZ:

Sprawdź, czy jesteś empatyczny

Skąd się bierze empatia?

Naukowcy od dawna poszukują źródeł empatii. Nie do końca wiadomo, skąd bierze się ta cecha charakteru. Neurobiolodzy są zdania, że za wytwarzanie empatycznych reakcji odpowiadają tak zwane neurony lustrzane. To stosunkowo „nowa” grupa komórek nerwowych (włoscy badacze odkryli ją dopiero w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku) zlokalizowane w płacie ciemieniowym lub zakręcie czołowym dolnym kory mózgu. Neurony te uaktywniają się w sytuacji, gdy obserwujemy innych ludzi, co ułatwia nam interpretację zachowań występujących w najbliższym otoczeniu i wywołuje określone emocje. Są w stanie odbijać (niczym w lustrze) to, co widzimy.

Wielu specjalistów podaje w wątpliwość teorię o neuronach lustrzanych, a także podważa fakt ich istnienia. Jeśli te komórki nerwowe nie wyzwalają empatii, to w takim razie, co ją wywołuje? Na tę cechę charakteru wpływają – jak wskazują eksperci – dwa rodzaje czynników – biologiczne oraz środowiskowe. W pierwszej grupie znajdziemy kwestie dotyczące dziedziczenia oraz temperamentu, do drugiej można zaliczyć natomiast wychowanie i style przywiązania ukształtowane we wczesnym dzieciństwie. W środowisku naukowym oraz w przestrzeni publicznej pojawiają się również głosy, że empatia nie jest wrodzoną cechą charakteru, ale swego rodzaju umiejętnością. Tak rozumiana empatia powstaje w wyniku ćwiczeń i treningów poznawczych.

