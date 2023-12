Nietypowe znaleziska w organizmie mężczyzny. Lekarze oniemieli ze zdumienia

Prześwietlenie wykazało, że mężczyzna ma w żołądku wiele różnych ciał obcych. Lekarze podjęli decyzję o przeprowadzeniu natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Pacjent trafił na stół operacyjny. W jego organizmie znaleziono mnóstwo rozmaitych przedmiotów, takich jak: szpilki, baterie, wiertła, klucze imbusowe, zapalniczki, kawałki szkła, nakrętki, śruby, monety, spinacze biurowe, skuwki od długopisów i widelec. To odkrycie zszokowało lekarzy.

Nietypowe ciała obce w żołądku mężczyzny

Specjaliści zadawali sobie pytanie: jak to możliwe, że mężczyzna połknął wszystkie te rzeczy i nie odczuł żadnych poważnych konsekwencji takiego działania. Zastanawia również fakt, ile czasu zajęło pacjentowi połknięcie tak dużej liczby ciał obcych (w żołądku znajdowało się ponad 50 różnych przedmiotów).

– Nie znamy jednoznacznej odpowiedzi na te pytania. Dla nas [lekarzy – przyp. red.] również było to szokujące odkrycie. To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w kraju. Przypuszczamy, że wszystkie te przedmioty pacjent połknął w ostatnich miesiącach. To prawdziwy ewenement – podkreśla Giuseppe Cavallaro, ordynator oddziału chirurgii ogólnej szpitala w Latinie, we Włoszech.

Operacja przebiegła pomyślnie, bez żadnych komplikacji. Niedługo po przeprowadzeniu zabiegu pacjent został wypisany do domu. Trzeba jednak zaznaczyć, że mężczyzna miał dużo szczęścia. Jego szokująca „dieta” mogła mieć bowiem bardzo groźne konsekwencje. Obecność ciał obcych w jamie brzusznej nierzadko prowadzi do poważnego uszczerbku na zdrowiu (przedziurawienia ściany przewodu pokarmowego, wewnętrznego krwotoku, powstawania stanów zapalnych i ropni w obrębie układu pokarmowego etc.), a nawet śmierci.

Dlaczego pacjent połknął ciała obce?

Najprawdopodobniej mężczyzna cierpi na pikacyzm. To zaburzenie odżywiania polega na zjadaniu rzeczy niejadalnych. Osoby z tym problemem zdrowotnym włączają do swojej codziennej diety rzeczy i substancje, które nie nadają się do spożycia, na przykład kamienie, papier, plastik, kredę, farby czy różne metalowe przedmioty. Jak poradzić sobie z niepohamowanym apetytem na „niezwykłe rzeczy”? Należy zwrócić się o pomoc do psychoterapeuty.

