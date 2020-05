Seks może czasem przypominać trening, ale ile kalorii naprawdę spalamy pod pościelą? Naukowcy po raz pierwszy postawili to pytanie w 1984 r. W artykule opublikowanym w Archives of Internal Medicine, w którym stwierdzono, że seks jest równoznaczny z ćwiczeniami w stopniu od lekkiego do umiarkowanego. Kilka innych badań od tego czasu wykazało podobne wnioski. Innymi słowy, jeśli chcesz spalić dużo kalorii w krótkim czasie, wybierz siłownię, a nie łóżko.

Ile kalorii spala każda z płci?

Nie ma badań na dużą skalę, które pokazywałyby, ile kalorii spalamy podczas seksu. Istnieje jednak kilka pomniejszych, na podstawie których oszacowano przybliżone ilości. Naukowcy z University of Quebec w Montrealu opublikowali swoje badanie na 21 młodych, zdrowych heteroseksualnych parach, aby zobaczyć, ile energii zużywają podczas czterech różnych pozycji seksualnych. Badanie, opublikowane w PLOS One wykazało, że podczas przeciętnej aktywności seksualnej – którą naukowcy zdefiniowali jako grę wstępną, stosunek i orgazm co najmniej jednego partnera – mężczyźni spalili 101 kalorii, a kobiety 69,1 kalorii.

Biorąc pod uwagę czas trwania każdej sesji, naukowcy doszli do wniosku, że mężczyźni spalają średnio 4,2 kalorii na minutę w porównaniu z 3,1 kalorii na minutę dla kobiet. Było to znacznie mniej niż wtedy, gdy ci sami uczestnicy ćwiczyli na bieżni, gdzie mężczyźni spalali 9,2 kalorii na minutę, a kobiety 7,1 – ponad dwa razy więcej niż podczas stosunku. Współautor badania, dr Antony Karelis, profesor na wydziale ćwiczeń fizycznych na Uniwersytecie w Quebecu w Montrealu stwierdził, że „istnieje pewien wydatek energetyczny podczas seksu, ale nie jest on tak duży”.

W innym badaniu opublikowanym w 2013 r. w New England Journal of Medicine stwierdzono, że mężczyzna po trzydziestce może spalić 21 kalorii podczas stosunku tylko wtedy, gdy uprawia seks przez 6 minut. Pięć do sześciu minut to średni czas trwania stosunku seksualnego – oczywiście bez gry wstępnej. Zużycie kalorii jest zindywidualizowane, co oznacza, że ​​możesz spalić nieco więcej lub mniej kalorii niż ci uczestnicy badania.

Jak spalić więcej kalorii podczas seksu?

Po pierwsze: ten, kto jest na górze, prawdopodobnie wykonuje większość ruchu i zużywa więcej energii. Tak więc, jeśli chcesz spalić jeszcze kilka kalorii podczas seksu, przejmij kontrolę i zmień pozycję. Możesz także wydłużyć akt seksualny, ale nie zawsze potrwa on tyle, ile zakładasz. Możesz też poćwiczyć ze swoim partnerem przed seksem jako rodzaj gry wstępnej na spalanie kalorii, a następnie po prostu cieszyć się bliskością.

„Istnieją niekończące się pozycje seksualne i zalecam, aby ludzie wybrali te, które są przyjemne, a nie te, które spalą pięć lub 10 kalorii więcej” – mówi dr Debby Herbenick, profesor zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w Indiana University School of Public Helath i autorka „The Coregasm Workout: The Revolutionary Method for Better Sex With Exercise”.

Korzyści zdrowotne płynące z seksu

Jeśli czujesz się rozczarowany, że seks nie spala dużej ilości kalorii, pamiętaj, że ma wiele innych korzyści zdrowotnych. Badania wskazują, że regularne uprawianie seksu zmniejsza ryzyko chorób serca, a nawet wiąże się z dłuższym życiem – szczególnie jeśli regularnie osiągasz orgazm. Prof. Karelis ma nadzieję, że w najbliższej przyszłości zostaną przeprowadzone dalsze badania, aby dowiedzieć się więcej na temat wydatkowania kalorii i innych aspektów zdrowotnych związanych z seksem.

