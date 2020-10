Badanie pokazuje, jak dług wpływa na jakość relacji

Istnieje wiele czynników, które wpływają na budowanie udanej relacji, a pieniądze są jednym z kluczowych aspektów. Naukowcy przeprowadzili różnego rodzaju badania dotyczące wpływu finansów gospodarstwa domowego na związek pary. Ale niewiele wiadomo o tym, jak sam dług wpływa na związek pary.

Sherry Zhang i jej kolega Fenaba Addo postanowili zbadać, jak dług wpływa na jakość pary w relacji. Odkrycia naukowców zostały niedawno opublikowane w Journal of Family and Economic Issues.

Wspólne dbanie o finanse i świadomość zadłużenia

Badanie skupiało się na tym, jak stan finansów w gospodarstwie domowym kształtował satysfakcję ze związku między małżeństwami i parami żyjącymi w konkubinacie. Okazało się, że zgodność zadłużenia – pary, które zgłosiły dokładnie tę samą kwotę zadłużenia na karcie kredytowej – była związana z wyższą jakością relacji. Stwierdzono również, że podejmowanie wspólnych decyzji o zakupach, brak argumentów finansowych i mniej kłopotów ekonomicznych i materialnych wiązało się ze wzrostem jakości relacji. Ważne jest, aby pary były świadome kondycji finansowej gospodarstwa domowego.

Kłótnie o finanse

Aby zbadać związek między zgodnością zadłużenia a jakością relacji, zmierzono, jak często pary kłócą się o kwestie finansowe. Ogólnie nieporozumienia związane z kwestiami finansowymi lub parami, które spierały się o praktyki zarządzania finansami co najmniej kilka razy w roku, wiązały się z obniżeniem jakości relacji.

Co ciekawe, wśród par, które zadeklarowały różne poziomy zadłużenia, 85% miało wspólne rachunki bankowe, a wśród par, które zadeklarowały ten sam poziom zadłużenia, 80% miało wspólne rachunki bankowe. Sugeruje to, że tylko dlatego, że pary mają wspólne konto bankowe, mogą nie zdawać sobie sprawy z poziomu zadłużenia karty kredytowej drugiej osoby. Jest to interesujące, ponieważ rozpowszechniły się karty kredytowe i bankowe, co oznacza, że nie zawsze jest łatwo dzielić się tymi informacjami między parami na temat wysokości zadłużenia.

