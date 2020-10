5 cech, których należy szukać u partnera życiowego

Badania przeprowadzone przez The Gottman Institute wykazały, że sposób, w jaki radzimy sobie z konfliktami, jest głównym predyktorem długowieczności związku. Ku dobru związku powinniśmy zostać niemalże profesjonalistami w rozwiązywaniu konfliktów. Ale, jak to się mówi, do tanga trzeba dwojga, więc musimy wybrać partnera, który będzie z nami współpracował, aby zbudować długi i satysfakcjonujący związek.

Oto 5 cech, których należy szukać u partnera. Te cechy sprawią, że będziecie w stanie przejść przez trudne czasy, a w rezultacie nawet zbliżyć się do siebie.

Jakie cechy powinien mieć idealny partner?

1. Zdolność do empatii. Empatia to umiejętność i chęć wejścia w skórę innej osoby i wyobrażenia sobie, jak się czuje (co może być zupełnie inne niż to, jak widzisz i czujesz rzeczy). Bez zdolności do empatii traktowanie cię ze współczuciem, życzliwością i rozwagą prawdopodobnie nie będzie priorytetem dla twojego partnera. Empatia często łączona jest z wrażliwością i byciem odpowiedzialnym za drugą osobę. Z tym o wiele łatwiej jest zbudować stały związek i silną więź.

2. Poczucie humoru. Kiedy relacje są napięte, humor może rozładować walkę i przekształcić emocje. Co prawda to nie zawsze jest właściwym sposobem rozwiązywania konfliktów, ale kiedy to działa, działa dobrze. Luźna atmosfera nie sprzyja powstawaniu konfliktów i sprawia, że oboje czujecie się ze sobą lepiej.

3. Gotowość do rozmowy. Dwie osoby, które się kochają i są zmotywowane do pozostania razem, mają moc rozwiązywania praktycznie wszystkich konfliktów. Jednak rozwiązywanie konfliktów wymaga czasu, cierpliwości i umiejętnej komunikacji. Partnerzy muszą znaleźć wspólną płaszczyznę lub zgodzić się na odmowę. Rozmowa obejmuje wyjaśnienie problemu, zrozumienie jego znaczenia i wagi, uwzględnienie emocji i znalezienie odpowiedniego rozwiązania.

4. Rozumienie emocji. Podczas walki emocje rządzą widowiskiem. Emocje działają w naszych mózgach w ten sam sposób. Bez względu na to, jak mądrzy i sprytni jesteśmy, nikt nie może zapobiec pojawianiu się emocji, szczególnie w czasie konfliktu i zagrożenia. Dopiero po rozpaleniu się emocji mamy wybór, jak odpowiedzieć. Niektórzy ludzie reagują natychmiast, pobłażając swoim impulsom. Inni zastanawiają się, zanim zaczną działać. Myślenie, zanim coś powiemy jest najlepsze, ponieważ daje nam znacznie większą kontrolę nad wynikami naszych interakcji.

Szukajmy kogoś, kto nie przyjmie naszych nastrojów i narzekań zbyt osobiście; kogoś, kto zamiast zareagować, zaciekawi się i zapyta, co nas zdenerwowało. Szanowanie emocji nie oznacza, że dbasz o emocje partnera kosztem własnych; co prowadzi do urazy. Szanowanie emocji partnera nie oznacza również, że pozwalasz sobie na wykorzystywanie. Oznacza to, że przejmujesz się, kiedy twój partner jest zdenerwowany i próbujesz pomóc.

5. Rozumienie zasad. Na początku związku wszystko zwykle przebiega gładko. Ale kiedy kończy się okres zalotów, pojawiają się różnice i nieporozumienia. Zanim przerodzą się w konflikty, warto porozmawiać o ustaleniu zestawu podstawowych reguł argumentacji. Przy ustalaniu ich chodzi o przewidywanie konfliktów i kłótni oraz próbę kontrolowania szkód. Celem jest zachowanie szacunku i zrozumienia podczas rozwiązywania konfliktów.