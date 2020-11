Jak rozmawiać o polityce z bliskimi, którzy mają inne poglądy?

Często znajdujemy się w sytuacji, gdy przyjaciele i rodzina znajdują się po przeciwnych stronach przepaści ideologicznej. Choć ciężko się nam z nimi porozumieć, nie chcemy zaostrzać sporów. Czy istnieje sposób komunikacji, który pozwoli obu stronom rozmawiać bez uszczerbku dla relacji?

Po pierwsze nie przekonuj

„Jeśli twoim celem jest zmiana zdania drugiej osoby w jednej rozmowie, będziesz naprawdę rozczarowany, ponieważ prawdopodobnie nie będzie to skuteczne” – mówi Vaile Wright, ekspert ds. innowacji w opiece zdrowotnej Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Przygotuj się na emocjonalny wybuch, gdy usłyszysz coś, z czym się nie zgadzasz. To część bycia człowiekiem, automatyczna reakcja na wszelkie postrzegane zagrożenie dla naszego dobrego samopoczucia.

„Okazuje się, że nasze ciała niekoniecznie znają różnicę między tygrysem szablozębnym a szokującą wiadomością lub emocjonalną rozmową z inną osobą” – powiedziała Tania Israel, autorka książki o podziałach politycznych i wykładowca na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara. Nasz współczulny układ nerwowy zaczyna działać, gdy dostrzegamy zagrożenie, zalewając organizm adrenaliną i innymi hormonami stresu. Badania wykazały, że takie reakcje na politykę mogą nawet szkodzić naszemu zdrowiu.

Staraj się zrozumieć innych

Najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to słuchać drugiej osoby. Aby to zrobić, zacznij rozmowę z prostą ciekawością. Zainteresowanie tym, skąd pochodzą przekonania danej osoby i próba ich zrozumienia, pomaga lepiej określić oczekiwania ludzi co do wyniku rozmowy. Dlatego bądź przygotowany na słuchanie, a nie wymianę racji.

Powtarzanie tego, co zrozumiałeś z wypowiedzi i zadawanie pytań to dobre techniki szukania dialogu. Minimalizowanie nieporozumień jest niezwykle ważne – mówią eksperci. Powtarzaj to, co usłyszałeś, zadawaj pytania w celu wyjaśnienia. Poszukiwanie okazji do znajdowania wspólnej płaszczyzny może wiele zdziałać. Zastanów się, dlaczego tak ci zależy na tej osobie, dlaczego ją lubisz lub doceniasz – mówi Nina Silander, psycholog kliniczny. To może złagodzić twoją odpowiedź i pomóc ci „lepiej wyrazić swoją perspektywę i uwiarygodnić punkt widzenia”.

Czytaj też:

5 cech, których należy szukać u partnera życiowego