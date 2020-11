Granie pomaga zwalczyć samotność w pandemii? O tym mówią eksperci

Od lat panuje jeden stereotyp dotyczący graczy: są to samotnicy, którym brakuje umiejętności społecznych. Jednak dzisiejsze gry wideo są często tworzone z myślą o interakcji; można dobrze bawić się online z nieznajomymi na całym świecie. Czy gry online mogą działać w dokładnie odwrotny sposób, przed którym nas ostrzegano? Jak twierdzą niektórzy naukowcy, mogą pomóc pokonać samotność.

Gry pożyteczne w czasie pandemii

Psycholog behawioralny Geert Verheijen z Holandii spędził trzy lata na badaniu zachowań związanych z grami u około 600 uczniów z siódmej do dziesiątej klasy za pomocą kwestionariuszy i osobistego badania obserwacyjnego. Starał się odczytać „przeciętne, codzienne zachowania graczy”. Nastolatki były podzielone równomiernie według płci.

Badacz odkrył, że dzieci, które bawią się samotnie przez długi czas, czują się samotne, ale kiedy bawią się interaktywnie z przyjaciółmi, jest dokładnie odwrotnie. Zwłaszcza podczas pandemii, gdy trudniej jest o interakcje społeczne, może to być coś pożytecznego.

Limity kwestią rodzicielstwa

Dr Alexander Kriss, psychoterapeuta z Nowego Jorku, nie jest tym zaskoczony. Autor The Gaming Mind: A New Psychology of Videogames and the Power of Play uważa, że gry zawsze były niesprawiedliwie oceniane. Zasugerował, aby nie postrzegać gier wideo jako „zagrożenia, które należy zneutralizować”. Wie, że ustalanie limitów jest także bardzo ważne, dlatego czasem rodzice muszą powiedzieć stop, nawet jeśli gra jest czymś pozytywnym.

Czytaj też:

Jak stworzyć wygodne stanowisko gamingowe? Sprawdź propozycje