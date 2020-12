Nie przejmuj się, że brzydko pakujesz prezenty. Naukowcy: To dobrze

Brzydko zapakowane prezenty są dużo lepiej odbierane przez obdarowywanych? Tak pokazują najnowsze badania. A ma to związek z… oczekiwaniami. Piękne i skrzętne opakowanie daje odbiorcy nadzieję na spektakularny podarunek. W rezultacie podobno nie cieszymy się aż tak bardzo tym, co znajduje się w środku. Tymczasem niedopracowane ozdoby potrafią naprawdę zaskoczyć tym, co kryje się w środku. Taka informacja na pewno daje nadzieję tym, którzy nie mają perfekcyjnych zdolności manualnych. Idealnie sprawdza się powiedzenie, by nie oceniać książki po okładce. A najważniejsze są intencje bliskich nam osób, które chcą nam sprawić przyjemność.

Jaki prezent dla dziecka w tym roku?

W badaniu opublikowanym w International Journal of Research in Marketing porównano poziom szczęścia dzieci czerpanego z dóbr materialnych z poziomem szczęścia wynikającym z doświadczeń.

W czterech badaniach z dziećmi i młodzieżą Chaplin i jej współpracownicy wykazali, że dzieci w wieku od 3 do 12 lat czerpią więcej szczęścia z rzeczy materialnych niż z doświadczeń. Jednak u starszych dzieci jest odwrotnie.

Jak zatrzymać wspomnienia?

Małe dzieci szybko zapominają o emocjach, jakie towarzyszyły im w czasie otrzymania prezentu.

„Rób zdjęcia lub filmy z rodzinnych spacerów, zabaw na śniegu i przyjęć urodzinowych” – powiedziała ekspertka. „Dzieci prawdopodobnie bardziej docenią te doświadczenia, jeśli coś przypomni im o tym wydarzeniu. Dodatkowo będą mogły poznać społeczną wartość wspólnych doświadczeń”.

Dzieci zapamiętają i docenią nie tylko prezenty urodzinowe, które otrzymały, ale także czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi, gdy na nowo przeżywają to doświadczenie poprzez konkretne przypomnienia, takie jak zdjęcia i filmy.

Ponieważ pamięć rozwija się z biegiem czasu, jest prawdopodobne, że dzieci, zwłaszcza młode, mogą nie czerpać tyle szczęścia z przeszłych doświadczeń, co z posiadania. Ale z wiekiem tworzenie nowych wspomnień i odkrywanie nowych zainteresowań może być o wiele bardziej wartościowe niż zdobywanie nowych rzeczy.

