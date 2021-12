Pięć pomysłów na zdrowe prezenty. Jeden z nich nic nie kosztuje

Grudniowe dylematy, a czasem panika, bo nie wiesz co dać bliskim w prezencie, do tego brakuje ci czasu, a w portfelu hula wiatr? Aby zrobić dobry prezent, który pokaże twoją troskę o bliską osobę, wcale nie trzeba mieć ani dużo pieniędzy, ani tracić czasu biegając nerwowo po zatłoczonych galeriach handlowych. Podpowiadamy pięć pomysłów na prezenty, które zaprocentują lepszym zdrowiem obdarowywanej osoby. Za jeden z nich nic nie zapłacisz, a zyskasz także ty sam.

Pięć pomysłów na prezenty dla zdrowia

Kosz owoców



Owoce w prezencie? Jak najbardziej! Zadbaj o to, aby owoce ładnie zapakować. Nie musi to być kosz, może to być przezroczysta folia, albo szary papier. Dodaj do tego zielone gałązki świerkowe, szyszki, orzechy i pachnące przyprawy korzenne. Same owoce nie muszą być wcale wyszukane: świetnie sprawdzą się jabłka czy cytrusy. W bardziej wyszukanej wersji może to być ananas, granaty i mniej znane, egzotyczne owoce. Jeśli postawisz na dobre jabłka, koszt takiego zestawu zaczyna sie już od kilkunastu złotych.



Badania profilaktyczne



Od razu pewnie pomyślisz: ale nuda! Owszem. Profilaktyka jest nudna, ale ratuje życie. Czy może być piękniejszy wyraz troski, niż umówienie bliskiej osoby na odkładane ciągle na później badanie profilaktyczne? Do karneciku na badanie dołącz świąteczną ozdobę, a po badaniu, możecie wspólnie pójść na świąteczny jarmark albo na spacer do lasu.



Domowe musli



To prosty sposób na pełen zdrowia prezent. Potrzebujesz ulubione (dla obdarowywanej osoby) składniki: np. płatki owsiane, orzechy, suszone owoce, kawałki gorzkiej czekolady, nasiona chia, pestki słonecznika czy dyni. Wymieszaj te składniki ze sobą i włóż do ładnego słoika. Udekoruj wstążką i ozdobami świątecznymi. Napisz miły liścik od Mikołaja i gotowe!



Wspólny spacer



Czy jest coś cenniejszego, niż czas? Podaruj bliskiej osobie... kupony na wspólne spacery. Ona decyduje, kiedy wykorzysta kupon. Nie będzie wymówki, że masz dużo pracy i odkładania wyjścia na później. Spacer zapewni codzienną dawkę ruchu wymaganą dla zachowania zdrowia, ale też umocni waszą relację. I co ważne: ten prezent nic nie kosztuje!



Świąteczne pierniczki



To zawsze dobry pomysł na prezent. Pomyślisz: ale czy słodycze są zdrowe? Te zrobione własnoręcznie mają pewny skład i możesz dodać do nich najlepsze składniki. Wypróbuj nasze sprawdzone przepisy na świąteczne pierniczki i na kruche ciasteczka.



Czego nie dawać w prezencie?

Są takie prezenty które, choć dawane w dobrej intencji, mogą sprawić, że obdarowywanej osobie zrobi się przykro. Oczywiście wszystko jest dozwolone, jeśli rzeczywiście wiesz, że twój mąż czy mama chcą taki, a nie inny prezent. W przeciwnym razie może się to skończyć katastrofą. Na liście drażliwych prezentów związanych ze zdrowiem i urodą są kremy przeciwzmarszczkowe, poradniki dotyczące zgubienia wagi, ale też karnet na siłownię czy do klubu fitness, szczególnie jeśli obdarowujesz nim kogoś, kto na co dzień raczej mało ćwiczy i ma kłopoty ze zdrowym trybem życia. O wiele cenniejszy będzie drobny prezent, ale rzeczywiście przemyślany i dany od serca.

