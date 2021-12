Jak pozbyć się niechcianego prezentu? 3 podpowiedzi

W święta obdarowujemy bliskich prezentami i sami także je otrzymujemy. Nie wszystkie prezenty jednak są trafione. Zdarza się tak, że miłośnik książek otrzymuje lekturę, ale z gatunku, który go zupełnie nie interesuje. Babcia postanawia obdarować nas nowym swetrem, a ciocia zestawem kosmetyków, który okazuje się przeznaczony do skóry tłustej podczas gdy nasza jest sucha. Co zrobić z takim prezentem?

Nietrafiony prezent nie cieszy

Gdy otrzymujemy taki nietrafiony prezent, trudno jest nam okazać radość. Czasem po dłuższym namyśle okazuje się, że jednak będziemy mogli go jakoś wykorzystać. Zdarza się jednak i tak, że od początku wiemy, że dany upominek nie przyda nam się w żaden sposób. Co wtedy zrobić? Jest kilka wyjść z tej niezręcznej sytuacji.

1. Zapytaj po możliwość zwrotu

Gdy otrzymujemy taki prezent od bliskiej osoby, możemy po prostu szczerze jej powiedzieć, że nie skorzystamy z upominku i zapytać o możliwość wymiany lub zwrotu. Mama, siostra czy przyjaciółka zrozumieją taką sytuację i z pewnością się nie obrażą. Jeśli zachowały paragon, to sprawa jest prosta – zwracamy upominek i wybieramy inny. W przypadku braku paragonu jest trudniej, ponieważ sprzedawca wcale nie musi przyjąć zwrotu prezentu.

2. Odeślij niechciany prezent

Wielu internetowych sprzedawców umożliwia zwrot prezentu, który został zakupiony w ciągu ostatnich 14 dni. W takiej sytuacji nie trzeba nawet podawać przyczyny zwrotu, po prostu możemy w każdej chwili przedmiot odesłać do nadawcy. W tej sytuacji dobrze jest współpracować z osobą, która nam wręczyła taki upominek i dowiedzieć się, gdzie on został zakupiony.

3. Sprzedaj na aukcji

Nietrafiony prezent możemy również wystawić na sprzedaż w jednym z serwisów aukcyjnych. Po świętach można tam znaleźć wiele różnych przedmiotów, które nie trafiły w gusta właścicieli. To dobry sposób, dzięki któremu też nie urazimy osoby, która nam wręczyła taki upominek.

Poznaj pomysły na prezenty, które ucieszą każdego

Kosz owoców



Owoce w prezencie? Jak najbardziej! Zadbaj o to, aby owoce ładnie zapakować. Nie musi to być kosz, może to być przezroczysta folia, albo szary papier. Dodaj do tego zielone gałązki świerkowe, szyszki, orzechy i pachnące przyprawy korzenne. Same owoce nie muszą być wcale wyszukane: świetnie sprawdzą się jabłka czy cytrusy. W bardziej wyszukanej wersji może to być ananas, granaty i mniej znane, egzotyczne owoce. Jeśli postawisz na dobre jabłka, koszt takiego zestawu zaczyna sie już od kilkunastu złotych.



Badania profilaktyczne



Od razu pewnie pomyślisz: ale nuda! Owszem. Profilaktyka jest nudna, ale ratuje życie. Czy może być piękniejszy wyraz troski, niż umówienie bliskiej osoby na odkładane ciągle na później badanie profilaktyczne? Do karneciku na badanie dołącz świąteczną ozdobę, a po badaniu, możecie wspólnie pójść na świąteczny jarmark albo na spacer do lasu.



Domowe musli



To prosty sposób na pełen zdrowia prezent. Potrzebujesz ulubione (dla obdarowywanej osoby) składniki: np. płatki owsiane, orzechy, suszone owoce, kawałki gorzkiej czekolady, nasiona chia, pestki słonecznika czy dyni. Wymieszaj te składniki ze sobą i włóż do ładnego słoika. Udekoruj wstążką i ozdobami świątecznymi. Napisz miły liścik od Mikołaja i gotowe!



Wspólny spacer



Czy jest coś cenniejszego, niż czas? Podaruj bliskiej osobie... kupony na wspólne spacery. Ona decyduje, kiedy wykorzysta kupon. Nie będzie wymówki, że masz dużo pracy i odkładania wyjścia na później. Spacer zapewni codzienną dawkę ruchu wymaganą dla zachowania zdrowia, ale też umocni waszą relację. I co ważne: ten prezent nic nie kosztuje!



Świąteczne pierniczki



To zawsze dobry pomysł na prezent. Pomyślisz: ale czy słodycze są zdrowe? Te zrobione własnoręcznie mają pewny skład i możesz dodać do nich najlepsze składniki. Wypróbuj nasze sprawdzone przepisy na świąteczne pierniczki i na kruche ciasteczka.

