Jak dotrzeć do partnera, który jest emocjonalnie oddalony?

Czasem nasz związek przypomina sielankę: rozumiemy się bez słów, możemy na sobie polegać i wierzymy, że tak będzie do końca życia. Jednak w relacjach zdarzają się gorsze okresy, naznaczone emocjonalnym oddaleniem. To wtedy czujemy, jakby od drugiej osoby oddzielała nas skorupa nie do przebicia. Co wtedy robić?

Zacznij od siebie

Pamiętaj, że do stworzenia związku potrzebne są dwie osoby. Czy na pewno dajesz swojemu partnerowi poczucie bezpieczeństwa i przestrzeń, aby się otworzył? Bądź szczery ze sobą. Krytykowanie kogoś czy ironizowanie z jego przemyśleń i zwierzeń nie skłania go do otwarcia się na relację. Takie sytuacje mogą sprawić, że będzie ukrywał swoje prawdziwe uczucia. Stwórz mu przyjazne i otwarte środowisko i pokaż, że liczysz się z jego uczuciami.

Potrzeba szczerych relacji

Niektóre pary z czasem tracą żywe zainteresowanie sobą i wydają się być razem z przyzwyczajenia i wygody. Nie chcą nawet starać się o związek ani poprawiać istniejącej sytuacji. Zastanów się, czy tak może być w waszym przypadku. Co łączy was poza domem, opieką nad dziećmi, kredytem? To naturalne, że każdy chce być w szczerej relacji nastawionej na dobro drugiej osoby. Jeśli tak nie jest, czas popracować nad związkiem lub poszukać profesjonalnej pomocy.

Zastanów się, co może was zbliżyć. Czy są zajęcia, które wykonywaliście kiedyś razem, a teraz nie macie na to czasu? Gdzie szukać dawnej iskry? Porozmawiaj z partnerem szczerze o związku i spróbujcie znaleźć rozwiązanie. Jeśli czujesz, że partner jest emocjonalnie oddalony, upewnij się, że w ogóle zdaje sobie z tego sprawę. Być może on/ona w ogóle nie widzi problemu? To zaskakująco częste zjawisko. Pamiętaj tylko by mówić spokojnie i nie oskarżać partnera o złe intencje w związku.

Nie wywieraj na sobie presji

Jeśli partner faktycznie jest emocjonalnie oddalony, uświadom sobie, że nie możesz kontrolować jego szczęścia lub ogólnego samopoczucia. Choćbyś bardzo się starał, nie wszystko zależy od ciebie. Nie bierz na siebie winy za zaistniałą sytuację. Nie kontroluj jego emocji. Nikt nie ma prawa mówić innej osobie, co ma myśleć lub czuć, nawet jeśli jest w związku. Po omówieniu obaw dotyczących związku warto dać sobie trochę przestrzeni. Oboje musicie popracować nad związkiem, dlatego bądź cierpliwy. Pozwól partnerowi się wykazać. Zobacz, jak odpowie na twoje potrzeby i w jakiej kondycji będzie wasz związek.

Czytaj też:

Jak nie wpaść w miłosną pułapkę. „Podstępne mechanizmy niszczą piękną historię”