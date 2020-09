Terapeuci: Zastanawiasz się, w którą stronę zmierza twój związek? Odpowiedz sobie na 9 pytań

Jeśli masz wątpliwości co do tego, czy angażować się dalej w aktualny związek lub wręcz przeciwnie – chcesz się upewnić, że wszystko, tak jak ci się wydaje, jest w porządku, odpowiedz sobie na poniższe pytania. Zostały one opracowane przez terapeutów pracujących z osobami pozostającymi w relacjach partnerskich.

1. Czy czujesz się szczęśliwy/-a na co dzień?

Oczywiście nie chodzi o to, by odczuwać ekstatyczną radość ze związku w każdej chwili życia. Przecież na samopoczucie danego dnia wpływa także praca, nastrój partnera czy partnerki. Chodzi jedynie o określenie, czy taki przeciętny, zwykły dzień spędzony razem jest dobry. Czy przeżywane przez ciebie emocje są pozytywne, czujesz bliskość z drugą osobą, czy raczej przygnębienie, smutek, niepokój? Czy gdybyś miał przeżywać ten dzień bez końca, dałbyś radę cieszyć się nim, a nie tylko przetrwać go?

2. Czy czujesz się bezpiecznie?

Oczywiście na poczucie bezpieczeństwa w życiu wpływa nie tylko relacja w związku, ale także dzieciństwo czy to, co przeżywaliśmy w młodości. Jednak skupiając się wyłącznie na swoim partnerze czy partnerce – czy czujesz, że swobodnie możesz mówić o swoich uczuciach, potrzebach? Czy raczej musisz obchodzić się z drugą osobą jak z jajkiem i nigdy nie wiesz, jaka będzie jej reakcja na to, co zrobisz, powiesz? Czy o wszelkie problemy obwiniasz siebie, a nie uważasz, że za stan związku odpowiedzialne są obie tworzące go osoby?

3. Jak wyglądają wasze kłótnie?

Kłótni nie da się uniknąć, zwłaszcza jeśli chodzi o podjęcie ważnej decyzji, wyjście ze stresowej sytuacji. Gorzej jednak, gdy zaczynają się one przeradzać w rozgrywkę, w której jedna strona chce cały czas wygrywać, a druga bez przerwy ustępuje. Jeśli pojawiające się w kłótni emocje są tak destrukcyjne, że partnerzy mają problem z ich kontrolowaniem, że pojawiają się mocne słowa, a czasem nawet przemoc, coś jest zdecydowanie nie tak. Gdy kłótnie donikąd nie prowadzą, a partnerzy nie są w stanie opanować silnych emocji, nie zwiastuje to związkowi dobrze.

4. Jak rozwiązujecie problemy?

Chodzi w tym punkcie o to, czy po sprzeczce potraficie wrócić do tego, co było jej przyczyną, omówić już na spokojnie daną kwestię, czy wolicie „zamieść wszystko pod dywan”? Po kilku cichych lub pełnych wyrzutów dniach porozmawiać o problemie i opracować plan jego rozwiązania czy udajecie, że nic się nie stało i zostawiacie kwestię nierozwiązaną?

5. A co z kompromisami?

Jeśli jesteś właśnie tą stroną, która za każdym razem mówi: „Jasne, masz rację, zróbmy tak, jak mówisz. Już się nie kłóćmy”, to ani w związku nie czujesz się bezpiecznie, ani nie ma w nim miejsca na kompromisy. Czy boisz się postępować tak, jak ty uważasz za słuszne, bo druga osoba może się zdenerwować? Czy poddajesz się i unikasz konfliktu? A może udaje się wam wypracować kompromis, wysłuchać tego, co dla obojga jest ważne?

6. Czy to, co dobre przeważa nad tym, co złe?

I znów nie chodzi tutaj o podejście: „Nie jestem zadowolony/-a, ale dzieci przynajmniej są szczęśliwe” lub „I tak jest lepiej niż w poprzednim związku”. Nie chodzi o racjonalizację i łagodzenie bólu czy twierdzenie, że mogło być gorzej. Czy na co dzień czujesz się w relacji dobrze czy źle? Weź pod uwagę wyłącznie swoje uczucia, bez kontekstu związanego z innymi bliskimi czy pracą.

7. Czy gracie w jednej drużynie?

Kolejne pytanie dotyczy tego, jak czujesz się w relacji z drugą osobą w towarzystwie innych ludzi. Czy wiesz, że nie powie o tobie nic złośliwego za twoimi plecami, czy będzie cię wspierać argumentami podczas rozmowy, czy nawzajem dbacie o swoje szczęście? A może jedno z partnerów jest w tym osamotnione?

8. Czy w związku możesz być sobą?

Czy twoje ulubione filmy, książki, muzyka nie są wyśmiewane? Czy możesz swobodnie poświęcać czas wolny na czytanie ulubionych książek, a nawet – czy możesz się we własnym domu swobodnie wypowiadać na tematy społeczne, polityczne? Partnerzy nie muszą się zgadzać ze sobą we wszystkim, ale czym innym jest stymulująca dyskusja na dany temat i wymiana opinii, a czym innym strach przed jej wyrażeniem. Czy czujesz się w związku wolnym w swoich wyborach człowiekiem?

9. Czy zamienił(a)byś ten związek na inny?

Czy, ogólnie rzecz biorąc, gdybyś wiedział, co czeka cię w tym związku, w ogóle byś się w niego angażował? Czy raczej cieszył z tego, że wiesz, jak to się potoczy i zrezygnował zawczasu? A jeśli nie rozczarował cię sam związek, a tylko niektóre jego aspekty: co trzeba by, twoim zdaniem, zmienić?

