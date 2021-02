Eksperci: Bycie wybrednym w związkach ma swoje plusy

Czy często słyszysz, że gdybyś po prostu obniżył swoje standardy i przestał być wybredny, łatwiej byłoby ci znaleźć kogoś na stałe? Podnieś brodę i włącz pozytywne myślenie! Eksperci przekonują, że bycie „wybrednym” wcale nie jest takie złe, jak mogłoby się wydawać.

Selektywny dobór partnera

Jeśli szukasz długoterminowych relacji, których ostatecznym celem jest partnerstwo życiowe, kluczowe znaczenie ma dobre dopasowanie. Oznacza to bardziej selektywny dobór partnera, aby relacja układała się pomyślniej. Odmienne oczekiwania, przyszłe pragnienia i ogólne problemy ze zgodnością mogą spowodować rozpad długoterminowych planów. Bycie wybrednym pozwala wyeliminować potencjalnych partnerów, z którymi wspólne życie nie byłoby zadowalające. Na dłuższą metę oszczędza czas i rozczarowanie.

Musicie zgadzać się w podstawowych kwestiach:

Czy boje chcecie mieć dzieci, jakimi chcecie być rodzicami?

Czy partner będzie wspierać twoje osobiste wybory i ścieżkę kariery?

Czy macie podobne wizje na przyszłość?

Czy chcecie swojego szczęścia?

Czy macie zdolność do kompromisów?

Drobne rzeczy zabijają związki

Według Andrew G. Marshalla, eksperta od związków, większość ludzi zakłada, że duże problemy są główną przyczyną trudności w związkach. Jednak w rzeczywistości małe różnice mogą z czasem narastać, a nawet stawać się nie do zniesienia. Jeśli coś małego, co robi twój partner, irytuje cię bez końca, prawdopodobnie może to wskazywać na długoterminową niezgodność. Bycie selektywnym pozwala uniknąć sytuacji, w których pozornie małe rzeczy kończą się, powodując ogromne problemy. Oczywiście można nauczyć się akceptować małe rzeczy, które nas denerwują. Jednak jest to również zrozumiałe, jeśli coś, czego nie możemy zmienić, staje się uciążliwe. Pamiętaj, by myśleć o własnym szczęściu i zadowoleniu.

