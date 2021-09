Ile potrzeba, by się zakochać? Oto co mówi na ten temat nauka

Uczucie zakochania nie pojawia się w jednakowym czasie. Niektórym potrafi zająć miesiące, innym już po kilku tygodniach szybciej bije serce na widok drugiej osoby. W badaniu University of Minnesota przyjrzano się różnym aspektom zaangażowania w związkach romantycznych – aby znaleźć średni czas, w którym można mówić o pojawieniu się uczucia.

Tyle potrzeba, by się zakochać

Naukowcy zadali 111 studentom (45 kobietom, 66 mężczyznom) dwa pytania dotyczące ich obecnego lub niedawno zakończonego związku: kto pierwszy wyznał swoją miłość? Oraz: ile czasu minęło, zanim zacząłeś rozważać powiedzenie, że jesteś zakochany?

Wyniki sugerują, że mężczyźni potrzebowali średnio nieco ponad 97 dni, aby rozważyć podzielenie się swoimi uczuciami. Z odpowiedzi kobiet wynikało, że zajmowało im to średnio prawie 139 dni. Inne ankiety przeprowadzone przez serwisy randkowe wykazały podobne wyniki. Sugeruje to, że na ogół potrzeba co najmniej kilku miesięcy, aby się zakochać – niezależnie od płci.

Naukowcy dodatkowo zidentyfikowali też trzy główne etapy miłości:

Etap żądzy – oparty jest głównie na pożądaniu seksualnym; nie mamy jeszcze dużej wiedzy na temat osobowości partnera ani przywiązania emocjonalnego;

Etap atrakcyjności – wnika głębiej niż pożądanie seksualne; zaczynamy się fascynować drogą osobą. Podnosi się poziom dopaminy i noradrenaliny. Mogą one zwiększyć poziom energii i pozostawiać uczucie błogości uniesienia;

Etap stabilizacji – przywiązanie emocjonalne do partnera. Główną rolę odgrywają tutaj hormony oksytocyna, znana również jako „hormon miłości” i wazopresyna.

Jak rozpoznać, że jesteś zakochany?

Większość ludzi zgadza się, że zwykle obejmuje to niektóre z poniższych:

Odczuwasz wybuch energii, jesteś ożywiony.

Codzienna rutyna może wydawać się ekscytująca lub bardziej interesująca.

Masz trudność w skupieniu się na czymkolwiek innym, niż myśleniu o ukochanej osobie.

Wykazujesz chęć spędzenia jak najwięcej czasu razem.

Interesujesz się wszystkim, co dotyczy drugiej osoby.

Pojawia się uczucie przywiązania emocjonalnego.

Masz poczucie bezpieczeństwa w relacji.

