Terapeuci: Te 7 oznak świadczy o tym, że znalazłeś partnera na całe życie

Kiedy w końcu znajdziesz partnera na całe życie, poczujesz w kościach, że nie musisz już nikogo szukać. Każdy zasługuje na miłość, ale to nie znaczy, że przychodzi łatwo. Zwykle napotykamy ją gdy nie szukamy związku w pierwszej kolejności. Oczywiście nie wszyscy wierzą w bratnie dusze, ale badania pokazują, że ludzie mają szczęśliwsze relacje, gdy postrzegają swojego partnera jako jedynego dla siebie. Ma to sens, ponieważ jeśli czujesz, że nikt inny nie mógłby się równać z twoim ukochanym, nie będziesz czuł potrzeby zastanawiania się „co by było, gdyby” z innymi potencjalnymi partnerami. Będziesz miał tę spokojną satysfakcję, wiedząc, że znalazłeś ostateczną miłość w drugiej połówce.

Jak rozpoznać, że spotkałeś odpowiedniego partnera?

1. Czujesz z nimi więź, której nigdy wcześniej nie miałeś

Czujesz się tak, jakbyś znał już swoją miłość w poprzednich wcieleniach. Kiedy z nimi nie rozmawiasz, cisza jest przyjemna, a nie niezręczna. Jednak podczas rozmowy czujesz się zafascynowany i pobudzony tym, co mają do powiedzenia, i nie musisz ukrywać ani powstrzymywać swoich myśli lub uczuć. Wszystko pasuje i wydaje się, że elementy układanki w końcu zaczęły się łączyć.

2. Możesz zobaczyć z nim swoją przyszłość

Bratnie dusze zwykle mają ten sam pogląd lub perspektywę na życie, a nawet mogą mieć podobne cele. Kiedy macie sprzeczne poglądy na temat polityki, religii, małżeństwa lub innych ważnych spraw, bardzo trudno jest utrzymać związek. Posiadanie podobnych celów życiowych może pomóc w ciągłości związku. Nie wspominając już o tym, że jeśli masz te same zainteresowania, pozwala to na głębsze związanie się i prawdopodobnie wspólne tworzenie wspomnień.

3. Czujesz się zrozumiany

Posiadanie partnera, który rozumie twoje emocje i sposób wyjaśniania rzeczy, pomaga ci poczuć się lepiej widzianym i słyszanym w związku. Jeśli ciągle czujesz się niezrozumiany i wyobcowany przez swojego partnera, prawdopodobnie nie będziesz chciał zostać w pobliżu zbyt długo. Jednak kiedy spotkasz swojego partnera na całe życie, nigdy nie sprawi, że poczujesz się zaniedbany lub samotny. Priorytetem dla nich jest zadawanie głębokich pytań i uważne słuchanie cię w rozmowach.

4. Czujesz się bezpiecznie

Nie musisz już ukrywać nic ani żałować, że nie możesz spotkać kogoś, kto cię rozumie. W tej osobie znalazłeś wszystko, czego potrzebujesz, a dzięki niej czujesz się bezpiecznie fizycznie, psychicznie i emocjonalnie. Rozmawia z tobą o problemach, słucha cię, gdy masz zły dzień. Kiedy spotkasz swoją bratnią duszę, będziesz to wiedział na podstawie tego, jak poważnie traktuje związek.

5. Wyzwania wzmacniają związek

Po spotkaniu ze swoim partnerem na całe życie zauważysz, że wszelkie przeszkody, które napotykasz, zbliżają was do siebie jako pary. Niektórzy mają różne style radzenia sobie z konfliktami, co utrudnia znalezienie rozwiązania. Jednak kiedy spotkasz swoją bratnią duszę, przekonasz się, że z łatwością sprostasz wyzwaniom i dobrze się uzupełniasz.

6. Wszystko działa poprawnie.

Rozstrzygacie konflikty w dojrzały sposób i lubicie wzajemne towarzystwo. Nie możesz się doczekać wspólnego spędzania czasu w weekendy lub po powrocie do domu z pracy. Nigdy nie męczycie się sobą, ponieważ czujecie się jak w domu. Jeśli po spotkaniu ze swoją drugą połówką poczujesz się szczęśliwszy i swobodniejszy z sobą i z życiem w ogóle, być może znalazłeś partnera na całe życie.

7. Twoi przyjaciele i rodzina również aprobują twoją bratnią duszę

Nie chcemy, abyś myślał, że zanim poślubisz kogoś, musisz uzyskać zgodę rodziny, ale zazwyczaj twoja rodzina może stwierdzić, czy ktoś jest dla ciebie dobry, czy nie. Jeśli najbliżsi ci ludzie mają do powiedzenia tylko dobre rzeczy o twoim partnerze, to potwierdza to twoje własne uczucia do niego. Chcesz partnera, który będzie dobrze współpracował z osobami, które są dla ciebie ważne, więc jeśli tak, jest to z pewnością pozytywny znak.

