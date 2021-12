Jak przetrwać święta i nie zwariować? 5 sprawdzonych porad

=7*Boże Narodzenie to piękny i magiczny czas, w którym spędzamy dużo czasu z bliskimi, cieszymy się sobą, wyciszamy i zwalniamy codzienne tempo życia. Jednak zanim nadejdzie Boże Narodzenie, musimy wypełnić masę obowiązków, posprzątać i udekorować dom, zrobić zakupy, przygotować świąteczne potrawy.

Zadań do wykonania jest dużo, a przecież nie mamy na nie nieograniczonej ilości czasu, ponieważ normalnie pracujemy, a nasze dzieci chodzą do szkoły. To wszystko sprawia, że możemy czuć się zmęczeni psychicznie i wyczerpani niekończącą się listą zadań do wykonania. Jak sobie poradzić, by przetrwać święta i nie zwariować?

1. Zrób listę zadań

Aby nie dać się przygnieść ciężarom obowiązków, warto przygotować staranny plan świątecznych obowiązków. Dobrze jest też rozdzielić ich wykonanie pomiędzy wszystkich domowników. Branie na siebie zbyt dużej ilości obowiązków może przytłoczyć i skutecznie odebrać nam radość ze świątecznego czasu.

Podzielmy zatem obowiązki do wykonania pomiędzy najbliższych członków rodziny. Za dekoracje mogą odpowiadać dzieci wraz z mężem czy partnerem, zakupy można zamówić w internecie, a część dań w lokalnej restauracji. Jeśli spędzamy święta w większym gronie, dobrym pomysłem jest także podzielenie się przygotowywaniem potraw. Jeśli jedna rodzina przygotuje ryby i sałatki, a druga pierogi i desery, liczba zadań do wykonania znacznie się zmniejszy.

2. Nie wpadaj w spiralę obowiązków

Te święta nie muszą być perfekcyjne. Świadomość, że mamy posprzątane wszystkie szafy, a w bieliźniarce i, spiżarce i w apteczce panuje idealny porządek, z pewnością poprawia nastrój, ale nie jest niezbędnym wyznacznikiem dobrze spędzonych świąt. Świat się nie zawali, jeśli nie wysprzątamy wszystkich kątów w domu i naprawdę nie musimy tuż przed Wigilią pucować ścian w łazience czy układać swetrów kolorami w szafce.

3. Nie musisz być perfekcyjna

Powszechnie panujący trend na perfekcjonizm dotyczy wszystkich sfer, także i tych związanych z obchodzeniem różnych uroczystości. Dom powinien być idealnie udekorowany, stół uginać się od smakołyków i wypieków (oczywiście domowej roboty), a choinka musi wyglądać jak z katalogu. To pułapka, w którą łatwo wpaść, przeglądając zdjęcia na Instagramie i w social mediach.

Przygotujmy święta po swojemu. Zróbmy tyle, ile mamy siły i w tym całym szaleństwie znajdźmy czas na odpoczynek. To nic, że w oknie nie świeci się kurtyna świetlna, a na balkonie nie stoi renifer z saniami Świętego Mikołaja. Choinka, na której wiszą bombki znajdujące się w naszej rodzinie od lat, może być równie piękna, choć nie wygląda jak z katalogu pisma o aranżacji wnętrz. A nawet ładniejsza – bo nasza!

4. Spędź czas z rodziną

Zamiast silić się na doskonałość, lepiej spędzić ten czas z najbliższymi. Jeśli dobrze rozplanujemy świąteczne obowiązki, bez problemu znajdziemy czas na to, by upiec z dziećmi świąteczne pierniczki czy wykonać ozdoby z papieru. To da nam dużo więcej niż staranni wysprzątane szafki kuchenne i pozwoli poczuć magię świąt.

5. Znajdź czas, żeby odpocząć

Święta to czas szczególny, w którym powinniśmy się wyciszyć i zajrzeć w głąb siebie. Dobrze jest pozwolić sobie na odpoczynek. Nie stać w kuchni do północy, ale przygotować sobie ciepłą kąpiel, obejrzeć ulubiony świąteczny film albo poczytać książkę. Dobrze też spotkać się na kawę z przyjaciółmi, wybrać na spacer albo na wycieczkę na jarmark bożonarodzeniowy. Dzięki temu odpoczniemy, poczujemy magię świąt i nie damy się przygnieść ciężarom obowiązków. Wypoczęci i zrelaksowani łatwiej poradzimy sobie z przygotowaniem świątecznego obiadu dla rodziny i z przyjęciem gości.

