Dlaczego dziś tak trudno być uczciwym?

Bycie uczciwym nigdy nie było łatwe, ale w dzisiejszym świecie jest chyba szczególnie trudne. Na każdym kroku jesteśmy kuszeni do tego, by być lepszą wersją siebie. W social mediach pokazujemy wyrywki z życia, które mają zbudować idealny obrazek tego, kim chcielibyśmy być i jak chcielibyśmy żyć. Narzędzia w mediach społecznościowych namawiają nas do tego, by kolorować rzeczywistość, nakładać na nią filtry, tak, jakby codzienność była niewystarczająca.

To drobne rzeczy, które jednak wpływają na naszą rzeczywistość i sprawiają, że zaczyna ona się gdzieś nam rozmywać, wypaczać. Czy nakładanie filtrów w mediach społecznościowych to już kłamstwo? Czy nieodpisanie znajomej, choć jesteśmy dostępni na komunikatorach, to nieuczciwość? Jak zachować uczciwość w dzisiejszym świecie?

Pandemia vs. prawdomówność

Pandemia i trudny czas, w jakim przyszło nam żyć, może skłaniać nas do drogi na skróty. Nie miejmy złudzeń – nauczanie zdalne dla wielu osób jest furtką do tego, by sobie odpuścić. Dzieci odrabiają prace domowe z rodzicami lub z Google'em, by poprawić sobie ocenę, studenci korzystają z dostępnych pomocy on-line, by zaliczyć przedmiot prościej, niż gdyby przyszło im zdawać egzamin na uczelni, stojąc twarzą w twarz z profesorem. To wszystko jest nieuczciwe, ale tłumaczymy sobie, że pandemia już i tak wystarczająco mocno nas stresuje, dlatego pewne rzeczy możemy sobie odpuścić. Czy rzeczywiście?

Czy zawsze mówisz prawdę?

„Nie odebrałem, bo nie słyszałem telefonu”, „Wybacz, że nie oddzwoniłem, ale tyle się działo” – nasza codzienność zdominowana jest przez drobne kłamstewka i wybiegi. Czy to już nieuczciwość? Żyjemy coraz szybciej, a w pędzie codzienności nie panujemy nad wszystkim, nad czym chcielibyśmy panować.

Tymczasem zachowanie uczciwości nie jest dziś wcale trudniejsze, niż kiedyś. Wymaga jedynie mocnego kręgosłupa moralnego i drogowskazu, mówiącego nam, kim chcielibyśmy być i jak chcielibyśmy być traktowani przez innych. Kłamstwo zawsze ma krótkie nogi, nawet to drobne, bo podważa zaufanie do drugiego człowieka. Jeśli jeden raz nikt nas na nim nie przyłapie, to kiedyś tak się stanie, a to wpłynie nie tylko na tę jedną sytuację, ale na cały obraz naszej osoby. Dlatego warto starać się zachować uczciwość w każdej sytuacji.

Co zrobić, by być uczciwym?

Aby być uczciwym, trzeba po prostu szanować siebie i innych

Chodzenie na skróty nigdy nie procentuje, postarajmy się więc dobrze wywiązywać ze swoich obowiązków. Jeśli przychodzi nam to z trudem, to bierzmy na swoje barki mniej rzeczy, ale róbmy je dobrze.

Gdy wiemy, że nie wyrobimy się z jakimś projektem, poinformujmy o tym przełożonego. Zwyczajnie i szczerze, bo kłamstwo tylko spotęguje stres, który i tak towarzyszy nadmiernemu obciążeniu pracą.

Odbierajmy telefony i informujmy, że nie możemy teraz rozmawiać, zamiast lekceważyć połączenia.

Traktujmy innych ludzi tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani.

Postaraj się trzymać swoich zasad. Z czasem wejdą ci one w nawyk

