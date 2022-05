Skąd biorą się kłótnie w związkach? Ekspertka wskazała na zaskakującą przyczynę

Ekspertka uważa, że podczas początkowej fazy relacji nie reagujemy intensywnie na różnice zdań, ponieważ „stawka nie jest jeszcze wystarczająco wysoka”. Kiedy jednak nasze zaangażowanie rośnie, partner staje się dla nas coraz ważniejszy. Zyskuje on „moc”, by sprawić, że poczujemy się opuszczeni i samotni. To nieodłączne zagrożenie leży u podstaw napięcia, które z czasem narasta i tworzy emocjonalny dystans w twoim związku.

Zmora dawnych uczuć

Według Deborah Fox silna emocjonalna reakcja jest sygnałem do głębszego przyjrzenia się źródłom konfliktu ze swoim partnerem. Być może dużą rolę odgrywa tu nasza przeszłość. Większość z nas w pewnym momencie życia doświadczyło bólu i rozczarowania a te doświadczenia nie „rozpływają się w powietrzu”, jak chcielibyśmy sądzić.

Kiedy czujemy się źle zrozumiani lub niewysłuchani to tak, jakbyśmy zanurzyli się z powrotem w tę mieszankę trudnych uczuć, które poczuliśmy dawniej. Siła wcześniejszych uczuć dodaje paliwa do obecnego ognia.

Jeśli na przykład ktoś był krytykowany przez rodziców, prawdopodobnie przechowuje w sobie całą masę bolesnych uczuć – często wstyd lub zwątpienie w siebie. Jeśli partner tej osoby nawet w niewielkim stopniu ją krytykuje, reaguje ona defensywnie w ułamku sekundy. Być może próbuje odeprzeć ból, którego właśnie doświadczyła, ale jednocześnie chroni się przed powrotem bolesnych uczuć doznanych dawno temu. Prawdopodobnie od tamtego czasu usilnie starała się uniknąć odczuwania tych emocji. Ta strategia utrudnia jednak budowanie satysfakcjonującej relację, za którą najbardziej tęskni.

Co można z tym zrobić?

W takich chwilach ekspertka radzi, by zadać sobie pytanie: „Co jeszcze czuję?” To pytanie może pozwolić wskazać uczucia, które kryją się tuż za twoją reakcją, głęboko w twoim sercu. Wiesz, że jesteś zły lub zmartwiony, ale w środku możesz czuć się upokorzony lub znieważony. „Weź głęboki oddech i po prostu pozostań w tym uczuciu. Im dłużej możesz pozostać w kontakcie z tymi uczuciami, kiedy się pojawią, tym bardziej możesz je oswajać, a z czasem tracą nad tobą władzę” – radzi Fox. Kluczem może być „budowanie kontaktu” z własnym wnętrzem. Dostrzeżenie tego, jak się czujesz na głębszym poziomie, pozwoli ci jasno myśleć i dostrzegać rozwiązania problemów. Wraz z partnerem powinniście współpracować, aby rozwiązać wszystko, co każdego z was trapi.

Bądź gotów zajrzeć w głąb siebie. Jeśli naprawdę chcesz rozwijać się w swoim związku, będziesz potrzebować odwagi, by zmagać się z nieuniknionym dyskomfortem. Odwaga, by zmagać się z tymi demonami, pozwala ci zakochać się – ponownie – tym razem w swoim partnerze – podsumowała Deborah Fox.

