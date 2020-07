Jesteś wrażliwa na kłótnie z partnerem? Odpowiada za to pewien gen. Co mówią o nim naukowcy?

Naukowcy odkryli, że w obliczu kłótliwego, sarkastycznego lub lekceważącego zachowania partnera, osoby z konkretnym wariantem genu zaangażowanego w układ opioidowy (związany z bólem i nagrodą), zwykle czują się bardziej niepewnie w swoich związkach.

Badania interakcji w związku

Przez około trzy tygodnie każdy z partnerów w blisko 100 heteroseksualnych parach z Montrealu, prowadził dziennik każdej interakcji trwającej dłużej niż 5 minut. Ocenili oni swoje uczucia co do interakcji związanych z kłótniami i niezgodą na różne tematy. Codzienne przesyłali swoje raporty bez omawiania ich z partnerami. Zazwyczaj każda para zgłaszała osobno średnio 30 interakcji dziennie. Osoby z konkretnym wariantem genu zidentyfikowano za pomocą próbki śliny. Następnie naukowcy skorelowali to z informacjami w dzienniku o poczuciu niepewności związanym z kłótliwym zachowaniem partnera. Okazało się, że wariant genetyczny w systemie opioidowym, obserwowany u około jednej czwartej populacji, jest związany z poczuciem niepewności w relacjach romantycznych. „Dzięki takim eksperymentom zaczynamy lepiej rozumieć biologiczne podstawy przywiązania i ideę, że ludzki system przywiązania może polegać na systemie opioidowym” – powiedziała Jennifer Bartz, profesor na wydziale psychologii McGilla.

„Wiemy, że poszczególne osoby różnią się pod względem wrażliwości na negatywne zdarzenia interpersonalne w ich bliskich związkach. Te badania sugerują, że część tej indywidualnej zmienności opiera się na różnicach genetycznych w systemie opioidowym” – dodały Kristina Tchalova i dr Gentiana Sadikaj, które są głównymi autorkami badania. „Konieczne będą przyszłe badania w celu ustalenia, czy osoby niosące ten wariant genetyczny są szczególnie podatne na rozwój problemów psychologicznych w odpowiedzi na interpersonalne stresory”.