Czy wiesz, na jakim poziomie jest twoja inteligencja seksualna?

Inteligencja seksualna jest cechą określającą poziom satysfakcji z życia intymnego. Dotyczy ona przede wszystkim psychiki oraz sposobu budowania relacji seksualnych. Doktor Agata Loewe wyjaśniła to zagadnienie oraz opowiedziała o tym, w jaki sposób rozwijać świadomość w tej sferze.

Inteligencja seksualna (w skrócie SQ) to świadomość własnych potrzeb seksualnych i znajomość własnego ciała oraz umiejętność zrozumienia potrzeb partnera. Oznacza to, że osoba o wysokiej inteligencji seksualnej nie tylko doskonale wie, co sprawia jej przyjemność podczas intymnych zbliżeń, ale także potrafi otworzyć się na dawanie przyjemności i zaspokajanie potrzeb drugiej osoby. Co więcej, zna swoje ciało i wie, w jaki sposób przekazać partnerowi informacje na temat swoich potrzeb seksualnych.

Poziom inteligencji seksualnej

Jak określić swój poziom inteligencji seksualnej? Nie jest to wcale trudne, bo wystarczy zastanowić się nad jakością swojego życia seksualnego, czerpaną z niego satysfakcją, a także odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań, które mogą okazać się bardzo pomocne nie tylko w określeniu poziomu SQ.

Aby określić poziom swojej inteligencji seksualnej, warto zastanowić się nie tylko nad jakością życia seksualnego, które prowadzimy i satysfakcją, jakie ono nam daje, ale także swoim podejściem do potrzeb własnych i potrzeb partnera. Czy umiesz brać i dawać przyjemność? Czy znasz swoje potrzeby seksualne i potrzeby twojego partnera? Czy wstydzisz się okazywania satysfakcji z udanego seksu? A może zamiast o czerpaniu z intymnych zbliżeń, myślisz jedynie o swoim wyglądzie i tym, czy twój partner widzi, że przybyło ci kilka kilogramów? Udany seks, który związany jest wysokim ilorazem SQ, nie jest zarezerwowany jedynie dla pięknych, młodych i bogatych, ale dla każdego, kto chce nauczyć się swojej seksualności, pokonywać stereotypy i cieszyć się nie tylko z dawania, ale także brania przyjemności. Poznając ciało oraz potrzeb własne i swojego partnera, ucząc się rozmawiać o seksie oraz dając i biorąc przyjemność bez skrępowania i ulegania stereotypom, możemy wznieść się na wyżyny inteligencji seksualnej i zacząć z całkiem innej perspektywy patrzeć na cel i jakość naszego życia erotycznego.

Czytaj także:

Chcesz mieć udany seks? Nigdy nie rób w łóżku tych rzeczy