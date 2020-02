Ten zapach podczas snu wpłynie na efektywność nauki

W ramach badania uczniowie w dwóch klasach szkolnych uczyli się angielskiego – z kadzidełkami zapachowymi i bez nich podczas nauki oraz w nocy. Uczniowie lepiej zapamiętali słownictwo dzięki zapachowi.

„Wykazaliśmy, że wspomagające działanie zapachów działa bardzo niezawodnie w życiu codziennym i można je stosować w ukierunkowany sposób” – powiedział kierownik badania dr Jürgen Kornmeier, szef grupy badawczej i naukowiec na Wydziale Psychiatrii i Psychoterapii na Uniwersytecie we Fryburgu w Niemczech.

Zapach róż podczas nauki i spania

Na potrzeby badania pierwsza autorka i nauczycielka Franziska Neumann przeprowadziła kilka eksperymentów z 54 uczniami z dwóch klas 6 klasy szkoły podstawowej w południowych Niemczech. Młodych uczestników z grupy testowej poproszono o umieszczenie kadzidełek o zapachu róży na biurkach w domu podczas nauki angielskiego słownictwa i na nocnym stoliku obok łóżka. W innym eksperymencie uczniowie umieścili także kadzidełka na stole obok nich podczas testu słownictwa w szkole podczas testu z języka angielskiego. Wyniki porównano z wynikami testu, w którym nie zastosowano kadzidełek podczas jednej lub więcej faz.

„Uczniowie wykazali znaczny wzrost sukcesów w nauce o około 30 procent, jeśli kadzidełka były używane zarówno w fazie uczenia się, jak i podczas snu” – mówi Neumann. Wyniki sugerują również, że dodatkowe użycie kadzidełek podczas testu słownictwa wspomaga pamięć.

„Jedynym szczególnym odkryciem poza początkowymi było to, że zapach działa również wtedy, gdy jest obecny przez całą noc” – mówi Kornmeier. „To sprawia, że ​​to rozwiązanie jest odpowiednie na co dzień”. Poprzednie badania zakładały, że zapach musi być obecny tylko podczas szczególnie wrażliwej fazy snu. Ponieważ jednak tę fazę snu należy określić poprzez dokładny pomiar aktywności mózgu za pomocą elektroencefalogramu (EEG) w laboratorium snu, odkrycie to nie było odpowiednie do codziennego użytku. „Nasze badanie pokazuje, że możemy ułatwić naukę podczas snu. I kto by pomyślał, że nasz nos może w tym znacznie pomóc?” – podsumowuje Kornmeier.

