4 oznaki tętniaka mózgu, o których każdy powinien wiedzieć

Tętniakiem mózgu nazywane jest wybrzuszenie naczyń krwionośnych mózgu. Porównuje się go do jagody zwisającej z łodygi. Podczas gdy większość tętniaków nie pęka ani nie stwarza problemów zdrowotnych, te, które powodują krwawienie do mózgu, powodują udar krwotoczny. Udary mogą prowadzić do poważnych konsekwencji i zagrażają życiu.

Niektóre zdarzenia sprzyjają rozwojowi lub pęknięciu tętniaka w mózgu. Badanie opublikowane w czasopiśmie American Heart Association Stroke wykazało, że następujące czynniki mogą powodować pęknięcie istniejącego tętniaka:

zbyt intensywne ćwiczenia

nadmierne spożycie kawy lub napojów gazowanych

wysiłek podczas wypróżnień

intensywny gniew

nagłe zszokowanie

stosunek seksualny.

Niektóre tętniaki rozwijają się w ciągu życia człowieka, niektóre są dziedziczone, a niektóre wynikają z urazów mózgu.

A jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych symptomów, natychmiast wezwij pogotowie ratunkowe lub poproś kogoś, by zabrał cię na oddział ratunkowy – pod żadnym pozorem nie jedź sam.

Czytaj także:

Zwykły ból głowy czy objaw poważnej choroby? 5 dodatkowych sygnałów

4 objawy tętniaka mózgu

Czytaj także:

Czy to zawał? 10 znaków ostrzegawczych