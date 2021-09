Te dyscypliny sportu sprawiają, że czujemy się najszczęśliwsi. Nowe badania

Poziom endorfin, czyli „hormonów szczęścia”, wzrasta po około 30-40 minutach intensywnego wysiłku. Z badań przeprowadzonych wśród ponad 2 tys. Brytyjczyków wynika, że najwięcej osób najczęściej odczuwa wyraźną poprawę samopoczucia po uprawianiu kilku popularnych czynności.

Które ćwiczenia najlepiej poprawiają nam nastrój?

Joga, jazda na rowerze i podnoszenie ciężarów to aktywności, które najczęściej nas uszczęśliwiają.

Okazuje się, że przeciętna osoba czuje się lepiej po jodze aż przez godzinę i 25 minut. Dzięki rowerowym przejażdżkom pozytywny wpływ na zmianę naszego nastroju zauważalny jest przez około 1 godzinę i 21 minut, a po treningu siłowym polegającym na podnoszeniu hantli możemy być bardziej zadowoleni przez 1 godzinę i 15 minut.

Nawet zwykły spacer i spokojne chodzenie piechotą może sprawić, że będziemy się lepiej czuć – aż 54 proc. respondentów odczuwa poprawę nastroju dzięki tej czynności przez około 1 godzinę i 15 minut.

Poziom szczęścia wzrasta po 40 minutach uprawiania sportu

By zauważyć zmianę nastroju osoby biorące udział w badaniu Snap Fitness najczęściej musiały ćwiczyć przez około 40 minut – bez względu na to, jaką dyscyplinę sportu uprawiały.

Sporo osób zapewniało również, że czuje się lepiej dzięki bieganiu oraz po tzw. treningowi HIIT, czyli intensywnemu treningowi interwałowemu, który polega na przeplataniu krótkich okresów intensywnych ćwiczeń z umiarkowaną aktywnością.

Dr Ben Webb – neurobiolog i wykładowca psychologii na University of Nottingham – przekonuje, że wszystkie ćwiczenia fizyczne (bez względu na ich rodzaj i stopień trudności) mają korzystny wpływ na funkcjonowanie naszego mózgu i pozytywnie oddziałują na nasz nastrój, a także pamięć i to w jaki sposób przyswajamy informacje oraz poziom energii, która napędza nas do działania. Zmniejszają także ilość substancji chemicznych odpowiadających za to, że źle się czujemy.

83 proc. osób czuje się szczęśliwszych dzięki aktywności fizycznej

Najlepiej wybrać taką aktywność, którą najbardziej lubimy – nie ma znaczenia, jaką – ważne, by nie być biernym i w ogóle się ruszać. Zdaniem doktora Webba, wiele osób mogą uszczęśliwić ćwiczenia grupowe, które wzmacniają poczucie więzi z innymi. W synchronizacji ruchów może pomóc nam też ulubiona muzyka.

Uprawianie każdego sportu (bez względu na rodzaj dyscypliny) sprawia, że aż 83 proc. respondentów czuje się szczęśliwszych – wynika z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii.

