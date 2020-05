Samotność – pomijany aspekt pracy w domu. Jak sobie z nią radzić?

Dla niektórych praca w domu jest spełnieniem marzeń, ponieważ oznacza, że ​​nie muszą już znosić godzin dojazdów do pracy ani godzić się z polityką biurową. Jednak dla większości jest to zdecydowanie nieuporządkowana wewnętrznie zmiana, biorąc pod uwagę, że większość z nas jest przyzwyczajona do rutynowych godzin pracy od 9 do 17. Badania pokazują też, że może to prowadzić do samotności.

Oczywiście samotność w miejscu pracy jest również możliwa, nawet jeśli jesteś w biurze. Jednak „zabranie tego scenariusza” do domu zwyczajnie zwiększa prawdopodobieństwo jej wystąpienia.

– Jeśli od dłuższego czasu pracujesz z ludźmi, miałeś taką łączność i spotkania twarzą w twarz i byłeś przyzwyczajony do tego środowiska pracy, a teraz nagle pracujesz na odległość z małą łącznością, to naprawdę stanowi ogromny problem, jak na odległej wyspie – mówi Ben Fanning, autor „The Quit Alternative: The Blueprint for Creating the Job You Love Without Quitting”.

Może to prowadzić do problemów, biorąc pod uwagę, że osoby cierpiące z powodu samotności mogą stać się mniej efektywnymi pracownikami.

– Im bardziej jesteś samotny, tym gorsze będziesz miał osiągi. Stajesz się mniej efektywnie zaangażowany w swoją pracę – powiedziała Sigal Barsade, profesor zarządzania w Wharton School na University of Pennsylvania.

Czytaj także:

Pracujesz zdalnie i towarzyszy ci pies? Te zdjęcia pokazują, jak to może wyglądać

Co możesz zrobić?

Zdaniem ekspertów samotność wymaga kontaktu społecznego, tak jak głód wymaga jedzenia. Ponieważ jednak wszyscy są zajęci lub sami zmagają się z samotnością, upewnij się, że planujesz na przyszłość. Co więcej, rozmowy telefoniczne są również lepsze niż wiadomości, ponieważ pozwalają czuć bardziej osobisty kontakt.

Dla menedżerów lub liderów zespołów regularne meldowanie się i upewnianie się, że wszyscy członkowie zespołu są w kontakcie, ma również kluczowe znaczenie i może sprawić, że nikt nie poczuje się pominięty. Organizuj swoją pracę, ale poświęć trochę czasu na socjalizację i po prostu nadrobienie zaległości.

Czytaj także:

Korzyści płynące z pracy zdalnej – czy już je odczuwasz?