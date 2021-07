Jak radzić sobie z samotnością? Podejdź do siebie ze współczuciem

Niezależnie od tego, czy jesteś singlem, czy też masz wokół siebie partnera i rodzinę, możesz poczuć się samotny. Samotność jest normalna – nie ma w tym uczuciu nic dziwnego ani wstydliwego. Jednak radzenie sobie z nią może bywać trudne.

Wielu chce wieść życie pełne sukcesów, otaczać się wianuszkiem przyjaciół i przeżywać ekscytujące chwile. W takim życiu pozornie nie ma miejsca na uczucie pustki, samotny wieczór z lampką wina w pustym mieszkaniu. A jednak takie momenty będą nieuniknione – złym wyborem jest jedynie zaprzeczanie im. Co zatem zrobić, by okiełznać swoją samotność? Te 5 kroków może pomóc ci oswoić się z trudnymi momentami i odzyskać radość z życia.

Jak poradzić sobie z samotnością?

Nazwij swoje uczucia



Pierwszym krokiem jest uznanie swojej samotności. Przyznaj się do niej przed sobą samym, przed najlepszym przyjacielem lub w swoim pamiętniku. Jest to bardzo istotne, ponieważ pozwala przyjąć rzeczywistość taką, jaka ona jest. Chociaż unikanie przyznania się do własnej samotności może wydawać się łatwiejsze, w rzeczywistości powoduje większe uczucie niepokoju. Czasem wszystko, czego potrzeba, to uznać swoje uczucia, a następnie określić, jak sobie z nimi poradzić.



Zastanów się nad tym, co masz



Ok – jestem samotna/samotny i to trudne uczucie – jednak czy to wszystko, co w życiu mam? Pomyśl o pracy, rodzinie, zdrowiu, możliwościach (zawsze jakieś są!) i jakichkolwiek plusach, które możesz dostrzec w tej sytuacji. Pamiętaj także o ważnej rzeczy: ten stan jest chwilowy. Wszystko w życiu przemija, sytuacje mogą zmieniać się z dnia na dzień.



Ćwicz prawdziwą wdzięczność



Wdzięczność jest niezwykle pomocna w zwalczaniu uczucia samotności. Kiedy samotność wydaje się przytłaczająca, wyrażenie wdzięczności niejako transformuje twoje myślenie na dobre. Dziękować za coś, gdy mamy wiele – nie wydaje się trudną sztuką. Ale za co możesz podziękować w tym trudnym czasie? Szybko okaże się, że wdzięczność może cię „napełnić” – odsuwając przygnębiające uczucie pustki.



Zrób coś, co sprawia ci radość.



Nie musisz mieć od razu w głowie całej strategii, jak poradzić sobie z samotnością. Postaw na najprostsze rzeczy, które sprawiają ci radość. Niezależnie od tego, czy chodzi o aktywność fizyczną, słuchanie ulubionej muzyki, wypróbowanie nowego przepisu, oglądanie serialu czy czytanie książki — rób rzeczy, które sprawiają, że czujesz się dobrze. Wydaje się to dość proste, ale czasami zapominamy o pielęgnowaniu siebie i wykorzystywaniu swojego czasu.



Przez cokolwiek przechodzisz – przyjmuj to jako część siebie



Na koniec pamiętaj, że samotność jest wspólnym ludzkim doświadczeniem. Co jakiś czas w życiu będziemy ją odczuwać – nawet będąc w związku czy mając wielu przyjaciół. Podejdź do tego z ogromnym współczuciem do siebie. Bądź swoim najlepszym przyjacielem, szczególnie gdy przechodzisz przez trudniejszy okres.Czytaj też:

