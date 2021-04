Kim jest pesymista? Zachowania charakterystyczne dla pesymisty

Pesymista to osoba, która boi się przyszłości, bo widzi ją w czarnych barwach. Świat nie jest dla niej bezpiecznym miejscem, a inni ludzie nie są przyjaciółmi. Jakie są przyczyny pesymizmu i czy da się go przezwyciężyć?

Kim jest pesymista?

Pesymista to osoba, która jest negatywnie nastawiona do... wszystkiego. Nie lubi swojego życia ani miejsca, w którym żyje. We wszystkim, co ją spotyka, doszukuje się ciemnych stron.

Tworzy czarne scenariusze, boi się przyszłości, choć najczęściej ten strach jest bezpodstawny. Uważa, że nie warto wkładać wysiłku w tworzenie różnych rzeczy i spełnianie swoich pragnień, bo i tak to wszystko się nie uda.

Pesymista nie lubi otaczać się ludźmi. Stroni od nich albo ich unika, bo czuje się niepewnie w kontaktach z nimi. Może to wynikać z małej pewności siebie, dużej nieśmiałości albo po prostu niechęci do towarzystwa.

Pesymiści często są samotnikami i zamiast spędzać czas w towarzystwie, wolą siedzieć w swoim domu i tworzyć kolejne czarne wizje dotyczące tego, dlaczego ich życie wygląda tak jak wygląda. I tego, jak jeszcze może wyglądać, bo przyszłość jawi się w czarnych barwach.

Cechy pesymisty

Pesymista uważa, że:

świat nie jest dla niego przyjaznym miejscem

nie jest też miejscem racjonalnie urządzonym i dobrym do życia

samo życie jest złem koniecznym, a nie błogosławieństwem

los mu nie sprzyja

nie ma mocy sprawczej i nie odpowiada za to, jak wygląda jego życie

przyszłość ma czarne barwy

teraźniejszość nie jest interesująca ani dobra

za każdą radością czai się smutek

nie warto z niczego się cieszyć, bo za chwilę i tak będzie trzeba płakać

ludzie nie są dla siebie przyjaźni

nie warto nikomu ufać

Przyczyny pesymizmu

Pesymiści są bardzo wrażliwi, a ich psychika jest krucha. Wystarczy jedna sytuacja, w której ktoś nadwyręży ich zachowanie, by zamknęli się w sobie i schowali do swojej skorupy. Ślad zostaje w nich na długo, później ciężko im komuś zaufać.

Oprócz predyspozycji związanych z konstrukcją psychiczną, pesymizm może wynikać z trudnych doświadczeń z przeszłości. Brak wiary w siebie, niska samoocena mogą mieć podłoże w dzieciństwie. Być może pesymiści nie byli otoczeni taką opieką jaką powinni? Może za rzadko słyszeli dobre słowo, a może w przeszłości ponieśli porażkę, która dotkliwie zapadła im w pamięć? Niepowodzenia u takiej osoby wywołują lęk przed przyszłością. Po co po raz kolejny próbować, skoro i tak nic z tego nie będzie?

Pesymizm może również wynikać z wychowania. Jeśli rodzice byli pesymistami, z lękiem patrzącymi w przyszłość, niepewnymi każdego kroku i bojącymi się wszystkiego, to z pewnością zaszczepią te postawy w dzieciach. A te później zabiorą je w dorosłość, bo będą dla nich czymś zupełnie oczywistym.

Pesymizm a zdrowie

Pesymiści niestety częściej borykają się z różnymi problemami zdrowotnymi niż optymiści. Nieustanne czarnowidztwo może powodować u nich lęki, bezsenność, stany obniżonego nastroju, a nawet depresję.

Osoby, które widzą świat w czarnych barwach, mają wyższy poziom kortyzolu, częściej są zestresowane. Pod wpływem stresu mogą odczuwać kołatania serca (tachykardię), skoki ciśnienia, mieć problemy z układem trawiennym (np. biegunkami). Częściej też zapadają na infekcje, ponieważ stres obniża ich odporność.

Czy pesymizm można przezwyciężyć?

Pesymizm to nie choroba, ale postawa życiowa. Można ją zmienić, jednak wymaga to dużej pracy nad sobą. Warto uwiadomić sobie, że życie mamy tylko jedno i to od nas zależy, jak je przeżyjemy.

Może zamiast siedzieć w domu i się zamartwiać czymś, na co często nie mamy wpływu, lepiej wyjść na spacer? Wybrać się do lasu, na wycieczkę, obejrzeć jakiś film albo zapisać się na kurs, który poszerzy nasze umiejętności. Sprawienie sobie przyjemności poprawi nasze samopoczucie i doda kilka punktów do samooceny. Warto nad nią pracować, bo wysokie poczucie własnej wartości ułatwia życie i nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi.

