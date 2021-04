Jak poznać nowych przyjaciół, będąc introwertykiem?

Jak zapewne wiesz, introwersja odnosi się do sposobu, w jaki wydatkujesz swoją energię. Prawdopodobnie jej poziom wzrasta, kiedy przybywasz w samotności, za to zbyt długie przebywanie z ludźmi męczy cię. To odróżnia cię od ekstrawertyka, który ma dokładnie odwrotnie. Jeśli zrozumiesz, co służy ci bardziej, łatwiej będzie ci spędzać czas tak, jak masz ochotę.

Wykorzystaj przewagę

Poznanie kogoś zazwyczaj zaczyna się od prostego słuchania tego, co mówi. Wielu introwertyków to doskonali słuchacze, których szukają ludzie o różnych cechach osobowości. Spróbuj pójść o krok dalej i zaoferować coś w zamian. Gdy relacja zacznie się rozwijać, pielęgnuj jej rozkwit, zapraszając wybraną osobę w miejsce, które lubisz i w którym czujesz się dobrze. Z pewnością taka osoba chętnie na to przystanie, a ty sam w myślach „wręczysz sobie medal”, za inicjatywę godną ekstrawertyka.

Postaw na szczere relacje

Niektóre artykuły sugerują, że ekstrawertyczni ludzie są weselsi i łatwiej nawiązują relacje. To z pewnością prawda, jednak będąc introwertykiem także możesz poznawać nowych ludzi. Pamiętaj, że jakość jest ważniejsza niż ilość. Ścisłe, szczere relacje wydają się oferować więcej korzyści psychologicznych, niż przelotne znajomości. W rzeczywistości introwertycy mają z reguły mniej znajomych, ale ich przyjaźnie są silniejsze. Być przyjacielem introwertyka to prawdziwy skarb, ponieważ naturalnie – przy ograniczonej energii społecznej – szuka jakościowych relacji.

Uwzględnij swoje zainteresowania

Chociaż niektórzy ludzie mogą zachęcać cię do „wyrwania się ze swojej skorupy” i „poszerzenia horyzontów”, nie zawsze musisz szukać nowych zainteresowań, aby znaleźć nowych przyjaciół. Podejmij wyzwanie i spróbuj jednej, małej rzeczy, która zawsze cię interesowała. Może to wieczór spadających gwiazd, lekcje tańca, wycieczka po miejscu historycznym lub wizyta w jakimś muzeum. Wiele osób znajduje również możliwości nawiązania kontaktu podczas wolontariatu lub uczestniczenia w innych wydarzeniach społecznościowych. Odkryjesz, jak wiele masz w sobie, jeśli na prawdę za tym pójdziesz.

Ceń swoją energię jako ograniczony zasób

Pracując nad rozwijaniem nowych relacji, staraj się nie zapominać o tym, ile czasu i energii faktycznie musisz na nie poświęcić. Przyjaciele spełniają ważne potrzeby społeczne i emocjonalne, ale interakcja nadal może wyczerpać twoje zasoby. Jeśli masz więcej przyjaciół, niż energii na kontakty społeczne, możesz skończyć z poczuciem winy, że niewystarczająco dbasz o wszystkich. Może to dodać zupełnie innego rodzaju stresu do twojego życia społecznego.

Pielęgnuj cierpliwość

W życiu spotkasz wiele różnych osób i prawdopodobnie nie poczujesz porozumienia z każdą z nich. To normalne – oczekiwanie, że jest inaczej może rozczarować. Pogodzenie się z tym, że czasami twoje wysiłki towarzyskie nie idą donikąd, może być przygnębiające. Pamiętaj jednak, że im większe szanse podejmiesz, tym większe prawdopodobieństwo, że odnajdziesz wartościową przyjaźń. Kiedy spotykasz kogoś, z kim naprawdę chciałbyś spędzić więcej czasu, okaż swoje zainteresowanie, przygotowując konkretne plany i wyrażając chęć pozostania w kontakcie.

Mimo wszystko ceń związki z ludźmi

Twoja naturalna skłonność do samotności może ostatecznie prowadzić do złego nastroju. Możesz również odczuwać niepokój, gdy jesteś w dużym stresie, ale nie masz nikogo, z kim mógłbyś podzielić się swoimi uczuciami. Pamiętaj, że w relacji z drugą osobą nie tylko dajesz, ale również możesz czerpać. Masz prawo się wygadać i przez chwilę – o zgrozo – być w centrum uwagi. Czasem druga osoba może dać świeży pogląd na sprawę, której roztrząsaniem w swojej głowie możesz być zmęczony. Jednak nie zmuszaj się do nawiązywania przyjaźni, jeśli tego nie czujesz.

