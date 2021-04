Kim jest optymista? Zachowania charakterystyczne dla optymisty

Optymista to osoba, która postrzega życie jako błogosławieństwo, a świat jako miejsce dobre. Wierzy w ludzi i w to, że wszystkie wydarzenia można przekłuć w pozytywy. Jest pozytywnie nastawiony do tego, co przynosi mu los i nie zamartwia się rzeczami, na które nie ma wpływu.

Kim jest optymista?

Optymista to osoba, która cieszy się tym, co ma. Nie czuje w sobie zazdrości ani zawiści, potrafi cieszyć się z sukcesów innych ludzi. Dba o bliskich, interesuje się ich losem i zaraża ich swoją radosną postawą.

Optymista jest pozytywnie nastawiony do życia i do innych ludzi. Gdy przytrafią mu się jakieś problemy czy zmartwienia, nie analizuje ich zbyt długo, ale szuka rozwiązań.

Cechy optymisty

wierzy, że świat to dobrze urządzone miejsce

akceptuje to, co przynosi mu los

nie czuje zawiści

nie jest zazdrosny

cieszy się tym, co ma

potrafi odczuwać radość na myśl o sukcesach innych ludzi

we wszystkich wydarzeniach szuka pozytywnych stron

radzi sobie z przeciwnościami losu

rozwiązuje problemy zamiast się nimi zamartwiać

nie stresuje się tym, na co nie ma wpływu

nie tworzy czarnych scenariuszy

nie czuje lęku przed przyszłością

Rodzaje optymizmu

Optymizm dzieli się na:

Teraźniejszy – to ludzie, którzy cieszą się pełnią życia i żyją chwilą, nie martwiąc się o przyszłość ani nie zamartwiając wydarzeniami, na które nie mają wpływu. Mogą być wśród nich niepoprawni optymiści, czyli ludzie, którzy zbyt lekko zakotwiczają się w rzeczywistości

Przyszłościowy – ludzie, którzy są pozytywnie nastawieni do życia i każde złe wydarzenie starają się przekłuć w dobre. Myślą jednak o swojej przyszłości i dążą do tego, by była ona jak najlepsza zarówno dla nich, jak i dla ich bliskich

Typy optymizmu

Optymizm można również podzielić na:

Optymizm sytuacyjny – występuje w momencie konkretnych sytuacji, które dają duże poczucie szczęścia, np. zaręczyn, ślubu, narodzin dziecka, awansu w pracy

Optymizm realistyczny – polega na akceptacji swojego stylu życia, statusu społecznego i możliwości

Optymizm nierealistyczny – oczekiwania i plany są większe od możliwości, co może być niebezpieczne

Optymizm sprawczy – polega na myśleniu, że jesteśmy w stanie zmienić swoje życie i że mamy wpływ na swój los

Optymizm dyspozycyjny – polega na myśleniu, że dobre rzeczy wygrywają ze złymi

Optymizm strategiczny – polega na myśleniu, że świat jest miejscem dobrym, ale warto kontrolować to, co dzieje się w naszym życiu

Przyczyny optymizmu

Według specjalistów optymistyczne podejście do życia się dziedziczy. Jeśli rodzice są radośnie nastawieni do świata i do tego, co przynosi los, są życzliwie nastawieni do innych ludzi, dbają o bliskich i mają dużo przyjaciół, dziecko przejmuje te cechy od nich. Wychowuje się w otwartym środowisku, w naturalny sposób przenosi te zachowania w dorosłość. Jest radośnie nastawione do kolejnych wyzwań, nie boi się podejmować odważnych decyzji, wierzy w to, że zawsze sobie poradzi.

Naukowcy twierdzą też, że mózg optymistów pracuje inaczej niż pesymistów. Pewne obszary wykazują w nim większą aktywność, przede wszystkim jądro ciała migdałowatego, które odpowiada za przyswajanie i przetwarzanie emocji. Na pozytywne podejście do życia ma więc wpływ również praca mózgu.

Optymizm to zdrowie

Optymistyczne i radosne podejście do życia przekłada się na zdrowie. Optymiści żyją dłużej, są dużo bardziej odporni na infekcje i choroby. Nie stresują się, mają niski poziom kortyzolu, nie cierpią na bezsenność, rzadziej zapadają na choroby sercowo-naczyniowe. Dbają o zdrowie psychiczne, nie cierpią więc na obniżenia nastrojów, depresję, stany lękowe.

