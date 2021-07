Pisanie: prosta czynność, która pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne

Kto dziś ma czas usiąść w fotelu, wziąć klasyczny notes i po prostu... pisać? Okazuje się, że ta prosta czynność ma wielowymiarowy wpływ na ludzkie emocje i rozwój osobisty.

Dlaczego pisanie ma tak korzystny wpływ na umysł?

Chociaż istnieje ponad 200 badań, które pokazują pozytywny wpływ pisania na zdrowie psychiczne, naukowcy nie są całkowicie zgodni co do tego, dlaczego tak się dzieje. Jedna z teorii sugeruje, że opis swoich przeżyć oferuje bezpieczny i poufny sposób ujawniania emocji. A ponieważ tłumienie ich może prowadzić do stresu psychicznego, pisanie to (darmowa!) „sesja terapeutyczna”, którą fundujemy samemu sobie.

Ostatnie badania zaczęły wykazywać na wzrost samoświadomości za sprawą pisania. Samoświadomość pozwala kierować swoją uwagę do wewnątrz, ku sobie. Możemy stać się bardziej świadomi naszych cech, zachowań, uczuć, przekonań, wartości i motywacji. Ponowne czytanie naszych zapisków może również dać nam głębszy wgląd w nasze myśli, uczucia, zachowanie i przekonania.

Pisząc w ten sposób poprawisz swój stan emocjonalny

Eksperci wskazują na trzy rodzaje pisania, które mają korzystny wpływ na zdrowie psychiczne:

Pisanie ekspresyjne. Często jest używane w sytuacjach terapeutycznych, kiedy prosi się pacjentów o opisanie swoich myśli i uczuć związanych ze stresującym wydarzeniem życiowym. Ten rodzaj pisania ma na celu pomóc emocjonalnie przetworzyć trudne sytuacje. Wpływa na obniżenie stresu i zmniejszenie objawów depresji.

Pisanie refleksyjne. Ma na celu umożliwienie ludziom wyraźnej oceny swoich przekonań i działań w celu uczenia się i rozwoju. Często jest wykorzystywane w zawodach związanych z pomocą innym – takich jak psycholog, lekarz, pracownik socjalny. Wymaga zadawania sobie pytań, nieustannej otwartości i ciekawości. Pozwala uczyć się na podstawie własnych doświadczeń i interakcji.

Pisanie kreatywne. Forma twórczości, w wyniku której powstają książki, opowiadania, scenariusze, poezja. Zwykle decydują się na nie osoby kreatywne, z rozwiniętą wyobraźnią, a także wysokim poziomem władania językiem. Kreatywne pisanie oferuje unikalny sposób odkrywania myśli, uczuć, pomysłów i przekonań. Można ukazywać w nim własne myśli, przekonania i odczucia w formie historii przekazywanych innym.

