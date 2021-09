Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym. Komu grozi i jak go uniknąć?

Brak energii i spadek sił, frustracja, niezadowolenie z siebie – to główne oznaki wypalenia zawodowego. Może przejawiać się coraz mniejszym zainteresowaniem sprawami zawodowymi oraz niechęcią do pracy. Pojawia się także przekonanie o braku kompetencji i utrata wiary we własne możliwości. Mogą nawet pojawiać się takie objawy jak bezsenność, bóle głowy czy częstsze przeziębienia.

Komu grozi wypalenie zawodowe?

Najbardziej narażone są na nie osoby pracujące w bliskim kontakcie z innym ludźmi, na przykład lekarze, policjanci czy pracownicy działu obsługi klientów. Nie bez znaczenia są również cechy charakteru. Osoby ambitne, perfekcjoniści i pracoholicy chorują dużo częściej. Większą podatność mają również osoby samotne oraz te silnie angażujące się w powierzone im obowiązki. Takie osoby często szukają w pracy sensu swojego życia lub uzależniają od niej swoją wartość.

Kiedy pracownik zaczyna odczuwać dolegliwości związane z wypaleniem zawodowym spada jego produktywność oraz zaczyna pojawiać się absencja w miejscu pracy. Brak wykonanych zadań czy konieczność wdrożenia nowych pracowników przekłada się na dodatkowe koszty, które musi ponieść pracodawca.

Ustrzeż się przed tym zjawiskiem

Aby nie dopuścić do rozwinięcia wypalenia zawodowego, należy przestrzegać zasad higieny pracy. Zbilansowania dieta, odpowiednia ilość snu oraz regularna porcja ruchu będą poprawiać nasze samopoczucie i zwiększą odporność na stres. Skuteczną pomoc może zaoferować również pracodawca. Co trzeci pracownik chętnie skorzystałby z też benefitów wspierających jego zdrowie oraz tych związanych ze sportem, czy aktywnością fizyczną (24%) – jak wynika z badania Firma w trendzie zdrowia i zero waste przeprowadzonego przez Dailyfruits.

Bardzo ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Poza pracą powinniśmy się relaksować, uprawiać sport i spędzać czas z rodziną. Dowolna aktywność, która sprawia nam przyjemność jest kluczowa, aby odpocząć psychicznie.

„Aby właściwe zadbać o samopoczucie, ważna jest również odpowiednia dieta. Powinniśmy wzbogacić nasze posiłki w produkty bogate w tryptofan, dzięki któremu pomagamy sobie w walce z bezsennością, lękami czy depresją. Takie produkty to jaja, mięso, ryby, nabiał, orzechy, gorzka czekolada, banany, wiśnie, awokado, olej lniany, strączki, spirulina. Powinniśmy również dbać o źródła kwasu foliowego, żelaza, magnezu, witamin z grupy B oraz co może być zaskoczeniem – węglowodanów, szczególnie tych z pełnoziarnistych źródeł. Pozwoli to rzadziej rozwijać napięcia, zakłócenia nastroju czy koncentracji” – mówi Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny, kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Co może zrobić pracodawca, by nie dopuścić do wypalenia zawodowego?

Jak wynika z badania pracownicy chętnie skorzystaliby z takich benefitów jak owoce i warzywa oraz inne zdrowe przekąski dostępne w biurze (44%), opieki medycznej w szerokim zakresie (38%), spotkań ze specjalistami np. dietetykiem (29%), cyklicznych programów edukacji żywieniowej (25%), dni zdrowia, konsultacji żywieniowych, eventów dietetycznych (23%), wspólnych ćwiczeń lub gry zespołowych (14%) czy dostępu do rowerów firmowych (11%).

Pracownicy uważają, że edukacja żywieniowa prowadzona w firmie mogłaby im pomóc. 29% respondentów deklaruje, że zajada stres i chce zmienić nawyki żywieniowe, 26% osób deklarowało, że choruje i napotyka sprzeczne informacje na temat diet, 23% ankietowanych ma za sobą wiele nieudanych prób odchudzania na własną rękę, a 17% biorących udział w badaniu zmaga się z nadwagą lub otyłością i chętnie skorzysta z pomocy specjalistów.

W ramach programu edukacji żywieniowej w firmie największym zainteresowaniem cieszyły się konsultacje z dietetykiem i analiza składu ciała (41%). Co trzeci pracownik byłby również chętny, aby zostać objętym długotrwałą opieką dietetyka, a 23% osób chętnie wysłuchałaby wykładu prowadzonego przez specjalistę i skorzystało z materiałów edukacyjnych o zdrowym odżywianiu (13%).

Skuteczna pomoc pracodawcy wymaga angażowania się w konkretne działania, które powinny wspomóc w rozwiązaniu problemu wypalenia zawodowego, ale przede wszystkim do niego nie dopuścić. Pracownicy coraz głośniej sygnalizują swoje potrzeby, oczekując od pracodawców większego zaangażowania w realizację systematycznych działań poprawiających dobrostan fizyczny i psychiczny.

Czytaj też:

Jak Polacy oceniają swoje zdrowie? Większość bierze leki, prawie połowa choruje przewlekleCzytaj też:

Układ nerwowy – autopilot człowieka. Najbardziej skomplikowany element organizmu