Ważny apel seniorów. Stosuj się do tych rad nie tylko od święta

Żyjemy w ciągłym biegu. Nie potrafimy się zatrzymać. Święta Bożego Narodzenia oraz zbliżający się Nowy Rok to dobra okazja do tego, by zwolnić tempo i dokonać pewnych zmian w swoim codziennym życiu. Przypominają o tym pensjonariusze Rodzinnego Domu Opieki Zielony Dworek.

Rady seniorów ważne nie tylko od święta

Na nagraniu seniorzy trzymają w dłoniach kartki ze wskazówkami dla młodych ludzi (i nie tylko). Każdy powinien się do nich zastosować. To uniwersalne i niezwykle cenne rady, o których często zapominamy w ferworze codziennych obowiązków i pogoni za idealnym życiem. Starsi ludzie mają nam wiele do powiedzenia:

„Zawsze bądź sobą” Aga (82 lata),

„Nie porównuj się do innych” Wiesia (80 lat),

„Szukaj radości w małych rzeczach” Cecylia (90 lat),

„Nie przejmuj się opinią innych” Janek (86 lat),

„Zawsze bądź uczciwy” Hilda (86 lat),

„Nie odpuszczaj, jeśli kochasz” Zyguś (96 lat),

„Słuchaj innych i nie bój się mówić” Bogusia (83 lata).

Seniorzy apelują o większą wrażliwość, uważność oraz odwagę w mierzeniu się z trudami codzienności. Bardzo ważne jest nie tylko to, by dostrzegać i słuchać innych, ale również skoncentrować się na sobie, własnych pragnieniach i potrzebach. Zatrzymać się, zwolnić tempo i po prostu odpocząć, nie przejmować się błahostkami i skupić całą energię na tym, co naprawdę istotne.

Konsekwencje życia w biegu

Życie w nieustannym pośpiechu i napięciu niesie za sobą mnóstwo negatywnych konsekwencji. Kładzie się cieniem nie tylko na psychice, ale również zdrowiu fizycznym człowieka. Stres obniża odporność, podnosi ciśnienie tętnicze krwi. Powoduje zaburzenia snu oraz zakłóca funkcjonowanie organizmu na wielu rozmaitych poziomach. Zwiększa ryzyko wystąpienia schorzeń o podłożu nowotworowym, a także cukrzycy, otyłości, depresji, udaru mózgu czy zawału serca. Dlatego warto wziąć sobie do serca rady Gertrudy, Wiesi, Cecylii, Hildy, Bogusi czy innych seniorów krążące po sieci, zatrzymać się na chwilę, przeczytać je i nie zapominać, że mamy tylko jedno życie. Trzeba je więc wykorzystać najlepiej jak to możliwe.

Czytaj też:

W święta seniorzy trafiają do szpitala jak do „przechowalni”. Lekarze: Szpital nie jest hotelem ani domem opiekiCzytaj też:

Odkryto nowy sposób na przewidywanie chorób. Wystarczy jedno proste badanie