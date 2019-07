Niepokoi cię twoje zdrowie psychiczne? Sprawdź, czym jest skala depresji Becka

Szybkie tempo życia, stawiane nam coraz wyższe wymagania, brak akceptacji, problemy rodzinne i zawodowe, traumy, kompleksy, a także tłumione, negatywne emocje wpływają na naszą kondycję psychiczną, powodując stopniowe pogorszenie naszego stanu zdrowia. Nerwica, depresja oraz inne zaburzenia dotykają coraz więcej osób niezależnie od wieku, pochodzenia, poziomu wykształcenia oraz statusu materialnego, dlatego nie należy się ich wstydzić i trzeba szybko reagować na wszelkie niepokojące sygnały naszego organizmu.

Test na depresję – pierwszy krok do diagnozy

Higiena zdrowia psychicznego to jeden z podstawowych sposobów uniknięcia zaburzeń psychicznych. W momencie, gdy zauważamy, że otaczająca rzeczywistość zaczyna nas przytłaczać, warto jak najszybciej poszukać pomocy. Pierwszym krokiem, który warto wykonać, jest prosty test na depresję, czyli skala depresji Becka.

Udzielenie odpowiedzi na 21 pytań jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi w celu określenia występowania objawów depresyjnych oraz oceny ich nasilenia. Pytania dotyczą zarówno nastroju i codziennego funkcjonowania, jak i życia towarzyskiego oraz życia seksualnego.

Każde z pytań umożliwia zaznaczenie 1 z 4 odpowiedzi; następnie należy zsumować punkty i zapoznać się z opisem uzyskanego wyniku. Skala depresji Becka pozwala uzyskać wstępną odpowiedź na pytanie, czy występują u danej osoby objawy depresyjne, ale aby test ten okazał się miarodajny, trzeba odpowiadać na pytania zgodnie z prawdą.

Zdobycie do 11 punktów nie świadczy o występowaniu objawów depresyjnych; wynik powyżej 12 punktów może wskazywać na epizod depresyjny o lekkim nasileniu; powyżej 26 punktów mamy do czynienia z umiarkowanym epizodem depresyjnym, a powyżej 50 punktów z epizodem depresyjnym o głębokim nasileniu.

Ważne: wynik testu wykonanego np. przez Internet nie jest jednoznaczny z diagnozą. Każda osoba zauważająca u siebie jakiekolwiek objawy depresyjne lub inne objawy zaburzeń psychicznych powinna poszukać pomocy specjalisty.

Stereotyp schorzeń psychicznych

W Polsce oraz w wielu innych krajach funkcjonuje setki mitów na temat osób cierpiących z powodu chorób psychicznych. Niestety, są one nie tyle nieprawdziwe i krzywdzące, że nawet zauważając u siebie objawy nerwicy, depresji lub innych, powszechnie występujących zaburzeń psychicznych, wzbraniamy się przed pójściem do lekarza i obawiamy się tego, jak podjęte leczenie wpłynie na nasze życie zawodowe oraz prywatne. To duży błąd, bo nieleczone zaburzenia psychiczne mogą przybierać na sile, prowadząc nie tylko do tego, że zaczniemy izolować się od społeczeństwa.

Samodzielne borykanie się z zaburzeniami psychicznymi to prosta droga do wyniszczenia naszego organizmu oraz całkowitej utraty radości z życia. Utraconych lat nie da się odzyskać, a często wystarczy jedynie odrobina odwagi, która pozwoli na wizytę u psychiatry, aby szybko odczuć ulgę i pokonać nieprzyjemne dolegliwości. U podłoża schorzeń psychicznych leżą bardzo często nasze emocje, problemy z przeszłości oraz sytuacje, z którymi nie jesteśmy sobie w stanie poradzić, dlatego konieczna jest także psychoterapia, która pomoże odkryć nasze demony oraz wpłynie na to, że szybko usuniemy je z naszego mózgu.

Problemy psychiczne Polaków – statystyki

W 2016 roku w poradniach zdrowia psychicznego leczyło się ponad 1,4 mln Polaków. Zgodnie z danymi pozyskanymi w trakcie badania EZOP, które jest pierwszym w Polsce badaniem stanu zdrowia psychicznego mieszkańców naszego kraju i uwzględnia wyjątkową dużą liczbę respondentów, bo aż 10 000 około 30% (7,5 mln) dorosłych Polaków w wieku od 18 do 65 lat może potrzebować pomocy lub wsparcia specjalistów.

Do najczęściej występujących zaburzeń psychicznych wśród badanych osób należały zaburzenia nastroju oraz aktywności, zaburzenia nerwicowe i fobie, a także uogólniony lęk.

