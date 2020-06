Żałoba po rozstaniu – jak długo trwa?

Żałoba po rozstaniu może mieć różne oblicza. Wiele zależy od tego, jakimi uczuciami darzyliśmy osobę, która odeszła i jakie relacje łączyły byłych już partnerów. W wielu przypadkach żałoba po rozwodzie jest zdecydowanie dłuższa, jednak nie jest to normą, bo nawet w przypadku pierwszej, nastoletniej miłości cierpienie po rozstaniu może na długo stać się nieodłącznym elementem życia.

Co to jest żałoba po rozstaniu?

Zdaniem psychologów, żałoba po rozstaniu niewiele różni się od żałoby po śmierci bliskiej osoby. Stan ten jest równie trudny i pełen sprzecznych emocji, które każdy powinien przepracować, aby móc rozpocząć nowy etap życia. W niektórych przypadkach żałoba po rozpadzie związku wymaga pomocy psychologicznej. Tylko wówczas możliwe będzie definitywne zamknięcie pewnego rozdziału życia.

Żałoba po rozstaniu nie jest ściśle określonym czasowo stanem, bo każdy przeżywa ją w inny sposób. W niektórych przypadkach stan żałoby nie ogranicza się jedynie do przeżywania smutku w samotności, w innych żałoba jest manifestowana otoczeniu i może skłaniać do podejmowania bardzo różnych, czasami niebezpiecznych kroków. Smutek po rozstaniu dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, jednak często bywa inaczej przeżywany.

Życie po rozstaniu wymusza całkowitą zmianę codzienności, pożegnanie dotychczasowych rytuałów, które dzieliliśmy z partnerem lub partnerką, a nawet zmianę znajomych i otoczenia. Niestety zdarza się, że rozstanie wymusza odcięcie się od wspólnych znajomych, rezygnację z odwiedzania ulubionych miejsc z obawy o spotkanie z osobą, której stratę przeżywamy, a nawet zmianę pracy. W takich sytuacjach typowa żałoba po rozstaniu bywa dłuższa i bardziej bolesna, bo związana jest z poczuciem niesprawiedliwości i odrzucenia przez większą grupę osób.

Etapy żałoby po rozstaniu

Żałoba po rozstaniu to następujące po sobie etapy, w których dominują różne emocje. Pierwszym z etapów żałoby jest czas niedowierzania w to, co się stało; często zdarza się, że jest to czas heroicznej walki o odzyskanie uczucia utraconej osoby w różny, czasami niedorzeczny sposób. Taka walka o utraconą miłość jest czymś całkowicie normalnym, jednak nie można dopuścić, aby zawładnęła naszym życiem. Próba odzyskania uczucia to nic złego, jednak trzeba umieć odpuścić i zrezygnować w odpowiednim momencie.

Kolejnym etapem żałoby po rozstaniu jest najczęściej etap obwiniania siebie o rozpad związku oraz szukania winy w drugiej osobie, która do tej pory dzieliła z nami życie. Na tym etapie smutek miesza się ze złością i innymi emocjami, często powodując, że zaczynamy postępować wbrew sobie, np. rzucamy się w wir towarzyskich rozrywek, nawiązujemy przygodne znajomości (na złość byłemu partnerowi lub partnerce), staramy się za wszelką cenę podnieść swoje poczucie własnej wartości i udowodnić sobie i innym, że jesteśmy warci miłości. Ostatni etap żałoby następuje wówczas, gdy myślenie w kategoriach „my” zamieniamy na myślenie w kategorii „ja”. Przestajemy zastanawiać się nad tym, co powiedziałby były partner na nasze zachowanie lub jakie miałby zdanie na dany temat – wówczas zaczynamy stopniowo odkrywać, że życie znowu staje się piękne.

Jak długo trwa żałoba po rozstaniu?

Żałoba po rozstaniu to stan przeżywany przez każdą osobę w inny sposób. W przypadku małżonków, trudnego rozwodu, wojny o majątek i opiekę nad dziećmi może ona trwać znacznie dłużej. Smutku po rozstaniu z ukochaną osobą nie można zamknąć w określonych ramach czasowych. W niektórych przypadkach okres żałoby trwa jedynie kilka tygodni, w innych może trwać latami. Ważne, aby wiedzieć, że konieczne jest zamknięcie pewnego etapu w życiu i wkroczenie w następny, co wcale nie musi wiązać się z rozpoczynaniem nowego związku, jeżeli nie jesteśmy na to gotowi. Jeżeli żałoba po rozstaniu jest szczególnie bolesna i nie potrafimy sobie z nią poradzić samodzielnie, to najlepszym wyjściem jest wizyta u psychologa, który pomoże uporać się z emocjami i przejść przez kolejne etapy smutku po rozstaniu.

