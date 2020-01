Zaburzenia odżywiania związane z uzależnieniem od ćwiczeń fizycznych

Badanie, prowadzone przez Mike'a Trotta z Anglii Ruskin University (ARU), zostało opublikowane w tym miesiącu w czasopiśmie Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. Badanie jest pierwszym, które mierzy wskaźniki uzależnienia od ćwiczeń w grupach osób z zaburzeniami odżywiania i bez nich. W metaanalizie przeanalizowano dane od 2140 uczestników z dziewięciu różnych badań, w tym z Wielkiej Brytanii, USA, Australii i Włoch.

Zaburzenia odżywiania i uzależnienie od ćwiczeń

Trott, doktor nauk sportowych w England Ruskin University (ARU), powiedział: „Wiadomo, że osoby z zaburzeniami odżywiania częściej wykazują uzależniającą osobowość i obsesyjno-kompulsywne zachowania. Jesteśmy również świadomi tego, że niezdrowe relacje z jedzenie często oznacza zwiększoną ilość ćwiczeń, ale po raz pierwszy obliczono czynnik ryzyka”.



Badanie pokazuje, że wykazywanie objawów zaburzeń odżywiania znacznie zwiększa prawdopodobieństwo niezdrowego związku z ćwiczeniami, co może mieć negatywne konsekwencje, w tym problemy ze zdrowiem psychicznym. Pracownicy służby zdrowia pracujący z osobami z zaburzeniami odżywiania powinni priorytetowo rozważyć monitorowanie poziomu wysiłku.



