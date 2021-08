Jak wybrać odpowiedniego psychoterapeutę? „Żartobliwie mówię ludziom, że to jak kupowanie dżinsów”

Po obostrzeniach związanych z pandemią COVID-19 więcej osób niż kiedykolwiek poszukuje terapii psychologicznej. Ceny konsultacji rosną, kolejki do gabinetów wydłużają się. W czasach, gdy medycyna odpowie na wiele trudości związanych ze zdrowiem fizycznym, ludzie coraz częściej podupadają na psychice. Znak czasów? Szybkie tempo życia, ograniczone więzi społeczne, stres, zamykanie się w sobie...

Zdrowie psychiczne kluczową sferą życia

Zdrowie psychiczne to jeden z filarów naszej egzystencji. Problemów z nim związanych nie warto bagatelizować. Niektórzy decydują się na pojedynczą konsultację, inni zapisują się na wielomiesięczne terapie. Jedno jest pewne: należy szukać pomocy, jeśli nie dajesz sobie z czymś rady. Jak wybrać odpowiedniego terapeutę?

Wpisując w wyszukiwarkę frazę konsultacja psychologiczna, prawdopodobnie zobaczysz ogrom ofert i miejsc, do których możesz się udać. Może to wywołać uczucie zagubienia. Nawet jeśli wybierzesz już miejsce, może w nim nie być wolnych terminów. Sytuację może utrudniać twój stan, jeśli przechodzisz przez trudny okres.

„Znalezienie odpowiedniego terapeuty i leczenia nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza jeśli jesteś w emocjonalnym momencie” – mówią eksperci z Real Simple. W takim stanie zalecają zażyć leki na uspokojenie, ponieważ „badania wykazały, że w stanach takich jak lęk i depresja, terapie rozmowie są na ogół tak samo skuteczne jak leki, przy mniejszej liczbie skutków ubocznych i dłuższym działaniu”. Jeśli czujesz się na tyle dobrze, by móc rozpocząć poszukiwania, podejmij poniższe kroki.

Pierwsze kroki do znalezienia terapeuty

Dowiedz się, z jakiego rodzaju terapii możesz skorzystać

Najpierw zastanów się, z jakimi problemami chcesz się uporać. Szukasz wskazówek dotyczących ważnej zmiany życia? A może myślisz, że zmagasz się z konkretną chorobą psychiczną? Rozważ poczytanie o problemach ze zdrowiem psychicznym, aby lepiej zrozumieć, z czym możesz mieć do czynienia. Korzystaj ze stron prowadzonych przez profesjonalistów: psychologów, gabinety terapeutyczne.

Poproś także przyjaciół, rodzinę lub lekarza pierwszego kontaktu o zarekomendowanie terapeutów, którzy ich zdaniem byliby pomocni. Jeśli miałeś wcześniej terapię, zastanów się, co podobało ci się w tym doświadczeniu – a co nie. Wybór najlepszego terapeuty zależy od twoich osobistych preferencji, możliwości dojazdu (lub terapii online) i kosztów wizyt.

Postaw na pierwszą konsultację

Kiedy znajdziesz kogoś, do kogo będziesz chciał się zgłosić, umów się na wstępną rozmowę (w niektórych gabinetach zdarzają się bezpłatne pierwsze konsultacje). Zapytaj, czy twój potencjalny terapeuta leczył innych pacjentów z takimi problemami, a także jak podszedłby do twojego leczenia. Poproś by oszacował, jak długo potrwa terapia i czego możesz się spodziewać po jej zakończeniu. Możesz także zapytać danego specjalistę o wykształcenie, ukończone kursy lub lata praktyki.

Zaufaj intuicji... i specjaliście

Możesz spotkać się z kilkoma psychologami, a następnie wybrać tego, który wydaje ci się być najlepiej dopasowany. Powinieneś czuć się komfortowo z myślą, że będziesz odbywał z nim sesje (mimo iż na początku może to być trudne). Ważne jest, abyś czuł, że możesz być szczery wobec swojego terapeuty. To, co dzieje się na sesjach, może zależeć od rodzaju leczenia – a wielu terapeutów łączy elementy różnych podejść. Najpopularniejsza jest terapia poznawczo-behawioralna, terapia akceptacji i zaangażowania, terapia dialektyczno-behawioralna, czy też poradnictwo ogólne. Rodzaj zalecanej terapii powinien określić specjalista.

