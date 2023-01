Silny stres może wywoływać choroby układu nerwowego

Przewlekły stres nie tylko obciąża serce i powoduje bezsenność, ale wpływa również na codzienną pracę mózgu. Jak wynika z danych bardzo silny stres może pogarszać zdolność zapamiętywania, koncentracji, zdolność logicznego myślenia. Może także przyspieszyć proces starzenia lub doprowadzić do rozwoju chorób układu nerwowego.

Czym jest stres?

Stres działa na nasz układ nerwowy mobilizujący. Na skutek sytuacji, która zmusza nas do większej koncentracji i do pracy umysłu na najwyższych obrotach, w organizmie wydzielane są duże ilości kortyzolu oraz adrenaliny. Działają one mobilizująco, dzięki czemu pomagają nam się skoncentrować, zwiększają zdolność kojarzenia faktów oraz logicznego myślenia.

Pojedyncze stresujące sytuacje mogą motywować nasz układ nerwowy do pracy. Jeśli jednak zdarzają się zbyt często, zaczynają działać dokładnie odwrotnie. Przewlekły stres może nie tylko obciążać pracę mózgu oraz serca, ale i doprowadzić do wyczerpania organizmu.

Jak stres wpływa na mózg?

Pod wpływem stresu i odczuwania lęku lub strachu w naszym mózgu wytwarzany jest kortyzol. Wysoki poziom kortyzolu działa mobilizująco na pracę mózgu, pod warunkiem, że nie jest to zjawisko długotrwałe. Przedłużający się stres i zbyt duża produkcja kortyzolu mogą prowadzić do niszczenia komórek nerwowych.

Taki stan rzeczy przyczynia się do występowania problemów z koncentracją, zapamiętywaniem i kojarzeniem faktów. Nadmierna produkcja hormonów stresu upośledza hipokamp, obszar mózgu, który odpowiada za pamięć długotrwałą, ale i za emocje. Może także działać destrukcyjnie na korę przedczołową mózgu, która pozwala nam rozwiązywać problemy.

Jak rozpoznać przewlekły stres?

Przewlekły stres może dawać różne objawy. To nie tylko problemy z pamięcią, pogarszająca się wydajność w pracy czy uczucie niekontrolowania rzeczywistości. To również trudności z zasypianiem, płytki sen, kołatanie serca, pocenie się rąk, bladość cery. Chroniczny stres może także powodować u kobiet migrenowe bóle głowy, zaburzenia miesiączkowania, a u mężczyzn zaburzenia erekcji i problemy w życiu seksualnym. U przedstawicieli obu płci może doprowadzić do przeciążenia gospodarki kostno-stawowej i do bólów stawów czy kości.

Nadmierny stres znacznie obniża odporność i zaburza funkcjonowanie układu immunologicznego. Osoby zestresowane, źle śpiące i nieodpowiednio się odżywiające, mogą częściej cierpieć na infekcje wirusowe i bakteryjne.

