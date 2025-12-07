Kody ciała, energie i trauma na sprzedaż. Tak się w Polsce zarabia na ludzkim cierpieniu

Trener rozwoju osobowego z dyplomem body code i emotion code, coach, mentor mentalny, trener ustawień systemowych, prekursor psychoedukacyjny, biohacking, ajurweda.

Takimi hasłami kuszą dziś w Internecie poszukujące klientów gabinety psychoterapeutyczne. W rozwinięciu oferty „światowej sławy specjalista pomoże odzyskać równowagę i energię bez wypalania, nauczy jak uwolnić się od wewnętrznych blokad i presji. Metoda RTT pozwoli ci działać z pewnością siebie i spokojem”.

I jeszcze wyjaśnienie, dlaczego ten anons. Bo powstał z pasji „do niesienia pomocy i potrzeby dzielenia się wiedzą w zakresie rozwoju duchowego i uzdrawiania”.

Uwodzenie nie ma granic. Jeśli tylko haczyk zostanie połknięty, nadchodzi nowa fala: „Zebraliśmy zespół wybitnych certyfikowanych terapeutów kodu emocji i kodu ciała” – piszą właściciele jednego z warszawskich gabinetów specjalizujących się w grzebaniu w ludzkiej psychice. „Prawdopodobnie jesteśmy pierwszym takim zespołem na świecie. Zintegrowaliśmy totalną biologię z kodem Emocji i opracowaliśmy metodę wychodzenia z traumatycznych wspomnień. Przeprowadziliśmy tysiące sesji uzdrawiania z rewelacyjnymi wynikami emocji bólu i alergii związków. Zapraszamy na sesje indywidualne – potrafimy zmienić przeszłość emocjonalną, ostatecznie unieważnić trudne wspomnienia”.

Jeszcze cennik: Jedno spotkanie kosztuje 600 zł, należy ich odbyć co najmniej dwanaście. Trzy dni kursu on-line, to około 5 tys. zł. Wskazane jest kupienie Karty Mocy, pojedyncza kosztuje 139 zł. Zmienianie przeszłości emocjonalnej najlepiej przeprowadzić w Tajlandii, na Majorce lub Teneryfie. Płatne z góry.

Oferta innego gabinetu terapeutycznego ze specjalnością: „Tajniki uwodzenia – jak nie być samotną”: – W ciągu trzech dni za 2600 zł uczynimy cię szczęśliwą – zapewnia na portalu coachka transformacyjna, która przedstawia się jako „prekursorka edukacji o energii w kontekście relacji damsko-męskich”.

Drożej, bo prawie 3400 złotych kosztują trwające tyle samo dni warsztaty dr. Nelsona, autora książki o kodzie ciała, który w tym roku przyjechał na wieczory autorskie do Polski. „To jedyna szansa, by zobaczyć Doktora na żywo i doświadczyć jego niezwykłych metod uzdrawiania!” – zachęcają w anonsach internetowych organizatorzy spotkania z czytelnikami. (Wstęp 80 zł)

Nie poradzisz sobie