W jaki sposób mózg uzależnia się od hazardu?

Zrozumienie zjawiska hazardu poprawiło się w ostatnich latach. Wcześniej patologiczny hazard był definiowany jako raczej potrzeba złagodzenia lęku niż pragnienie przyjemności. Przez dziesięciolecia uzależnienie od hazardu w ogóle nie było definiowane jako uzależnienie, ale klasyfikowano je jako zaburzenie kontroli impulsów. Od tego czasu opinie i badania przeprowadzone na całym świecie zmieniły pogląd na ten temat i obecnie problem hazardu definiuje się jako uzależnienie, gdy gracz po prostu nie może przestać grać.

Jak mózg uzależnia się od hazardu?

Liczne badania w dziedzinie psychologii, neuronauki i genetyki dowiodły, że hazard i uzależnienie od narkotyków są w rzeczywistości o wiele bardziej podobne, niż wcześniej sądzono. Gdy w mózgu rozwija się uzależnienie, jego struktura się zmienia. Na środku czaszki znajduje się szereg obwodów zwanych układem nagrody, które łączą różne obszary mózgu zaangażowane w pamięć, ruch, motywację i przyjemność. Kiedy wykonujemy czynności, które utrzymują nas przy życiu, takie jak jedzenie, neurony w naszym mózgu wytwarzają dopaminę. Daje nam falę satysfakcji, która w zamian pomaga nam na przykład rozwinąć nawyk jedzenia.

Te regiony mózgu mogą być stymulowane także narkotykami czy hazardem, i uwalniają w mózgu do 10 razy więcej dopaminy niż zwykle. Aby stale uzyskiwać poczucie satysfakcji, osoba potrzebuje coraz więcej bodźca. Co więcej, niektóre badania wykazały, że patologiczni i problemowi gracze mają wiele takich samych genetycznych predyspozycji do impulsywności, jak narkomani. Podczas gdy uzależnieni od narkotyków potrzebują coraz większe dawki, uzależnieni od hazardu muszą podejmować jeszcze bardziej ryzykowne przedsięwzięcia, aby otrzymać dopaminę.

Ośrodki pomocy hazardzistom

Coraz bardziej potrzebne jest znalezienie skuteczniejszego leczenia uzależnienia od hazardu. Dobrą wiadomością jest jednak to, że można temu zaradzić, a wiele organizacji i witryn oferuje pomoc potrzebującym. W rzeczywistości naukowcy i terapeuci już odkryli, że problemowi gracze lepiej reagują na leki i terapię niż na strategie stosowane do oswajania kompulsji. Niektóre leki przeciwdepresyjne również łagodzą objawy zaburzenia kontroli. Inną interesującą formą leczenia jest terapia poznawczo-behawioralna, która pomaga ludziom oprzeć się niechcianym nawykom lub myślom.

