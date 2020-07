Alternatywna forma leczenia alkoholizmu. Nie zakłada całkowitej abstynencji

Opracowano setki, jeśli nie tysiące, programów intensywnego leczenia alkoholizmu, które opierają się na abstynencji i podejściu zerowej tolerancji. To oznacza, że ​​nie wolno stosować żadnej substancji uzależniającej. Wydaje się, że jest to najtrudniejsza część każdej z tych terapii. Dlatego niektórzy terapeuci stawiają na inne metody, a jedną z nich jest tzw. redukcja szkód.

Redukcja szkód alkoholizmu

W przeszłości była sprzeczna z podejściami opartymi na abstynencji, jednak ostatecznie ma także do niej prowadzić. Zabiegi redukcji szkód zostały zaprojektowane tak, aby „spotkać ludzi tam, gdzie są” i zgodnie z filozofią, że nie ma „jednego leku dla wszystkich”. Odwraca uwagę od samego problematycznego użycia, skupiając się na szkodliwych konsekwencjach tego zachowania.

Programy redukcji szkód są ważne przy rozważaniu możliwości leczenia zaburzeń związanych z używaniem substancji. Chociaż abstynencja może być ostatecznym celem dla klinicysty i rodziny, a może i na pewnym poziomie pacjenta, programy redukcji szkód obejmują współczującą, pragmatyczną filozofię zaprojektowaną w celu zmniejszenia szkodliwych konsekwencji używania. Zatem między programami leczenia opartymi na abstynencji i redukcją szkód możemy stworzyć szersze menu opcji leczenia. Robiąc to, mamy nadzieję, że ostatecznie możemy przejść w kierunku normalizacji leczenia, zmniejszenia stygmatyzacji i zwiększenia dostępu do opieki. Zadaj sobie pytanie, jak ważna jest dla ciebie zmiana i jak bardzo czujesz się w swojej zdolności do zmiany. Dlaczego jest to dla ciebie ważne? Co trzeba zrobić, aby poczuć się pewniej? To są najważniejsze pytania, które należy sobie zadać na początku procesu.

Czytaj także:

Skutki nadużywania alkoholu, czyli przed czym ostrzega nas Australia?